Московский центр помощи бездомным назовут в честь Доктора Лизы

Социальный центр адаптации бездомных "Люблино" в Москве будет назван в честь Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте мэра города, сообщает "Газета.ru".
Запрос на присвоение организации имени благотворительницы поступил от руководства и сотрудников центра. Напомним, что Доктор Лиза погибла в результате крушения Ту-154 Минобороны в Черном море.
"Первый канал" вызвал переполох изменениями
Экс-президента Украины обвинили в госизмене
Репортеры по татуировке опознали нового ухажера бывшей зазнобы Алексея
В Сети набирает популярность новая пародия на телеведущую