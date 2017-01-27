Московский центр помощи бездомным назовут в честь Доктора Лизы

Социальный центр адаптации бездомных "Люблино" в Москве будет назван в честь Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте мэра города, сообщает "Газета.ru".

Запрос на присвоение организации имени благотворительницы поступил от руководства и сотрудников центра. Напомним, что Доктор Лиза погибла в результате крушения Ту-154 Минобороны в Черном море.