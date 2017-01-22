В Петербурге трехлетний мальчик подавился жвачкой и умер

В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку по факту смерть трехлетнего мальчика. Как сообщает Life.ru, 32-летняя мать сообщила медикам, что он подавился каким-то предметом. Позднее выяснилось, что ребенок поперхнулся жевательной резинкой. По предварительным данным, причиной смерти стала механическая асфиксия.