Обама улетел с Капиталийского холма

После завершения торжественной церемонии официального вступления в должность 45-го президента США Дональда Трампа бывший хозяин Белого дома Барак Обама сел в вертолет и улетел. По данным ТАСС он направился на авиабазу Эндрюс, где выступит с прощальной речью перед ближайшими друзьями, помощниками и подчиненными.