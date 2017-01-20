В Венесуэле инфляция составила 800%

Согласно докладу Центрального банка Венесуэлы, по итогам 2016 года инфляция в стране составила 800%, передает "Газета.ру". Одновременно с этим ВВП сократился на 18,6%. Эксперты отмечают, что это самое сильное падение для этого показателя за последние 13 лет.