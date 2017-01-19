Вечером 19 января на востоке Москвы случился транспортный коллапс. Как сообщает корреспондент Dni.Ru, виной огромных пробок стал неработающий светафор на въезде в район Кожухово.

"Забиты все дороги из Кожухово и в него, тут ад. Все сигналят, мигают фарами", – сообщает журналист, ставший невольным заложником сложившейся ситуации. Согласно сервису "Яндекс.Пробки", в этом районе перекрыт въезд на улицу Наташи Качуевской и улицу Дмитриевского – там ведутся дорожные работы.