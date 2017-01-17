Участник ДТП со скорой бросился с ножом на врачей

В Санкт-Петербурге на Михайловской улице произошло ДТП: автомобиль Mercedes столкнулся с каретой скорой помощи. После аварии водитель начал вести себя неадекватно и бросился с ножом на врачей, сообщают в социальных сетях.
Нападавшего удалось скрутить. Полиция прибыла на место происшествия в течение пяти минут. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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