При взрыве на мосту в Волгограде пострадал человек

На Комсомольском мосту в Волгограде произошел взрыв. По предварительным данным, сдетонировал газовый баллон, который использовали строители в своих работах. Сообщается об одном пострадавшем в результате произошедшего. Очевидцы сняли на видео последствия взрыва. Запись опубликовал портал Life.ru.
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