Два экскаватора за 10 миллионов подожгли на востоке Москвы

Злоумышленник поджег два экскаватора Hitachi на аллее Первой Маевки на востоке Москвы и скрылся, передает Life.ru. Ущерб оценивается в 10,2 миллиона рублей. С заявлением в полицию обратился заместитель генерального директора одной из столичных строительных компаний.
По факту произошедшего возбуждено дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Ведется поиск преступника.
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