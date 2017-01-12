Два экскаватора за 10 миллионов подожгли на востоке Москвы

Злоумышленник поджег два экскаватора Hitachi на аллее Первой Маевки на востоке Москвы и скрылся, передает Life.ru. Ущерб оценивается в 10,2 миллиона рублей. С заявлением в полицию обратился заместитель генерального директора одной из столичных строительных компаний.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Ведется поиск преступника.