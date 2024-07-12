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Воскресенье 21 июля

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Жителей и гостей столицы приглашают на парад ретротранспорта

Жителей и гостей столицы приглашают на парад ретротранспорта
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На мероприятии можно будет своими глазами увидеть, на чем ездили родители, бабушки и дедушки по городу.

13 июля состоится парад ретротранспорта. Более 50 трамваев и автомобилей будут доступны для просмотра. Об этом сообщили в мэрии Москвы.

«Парад трамваев продолжится выставкой исторического транспорта на Чистых прудах. В этом году к нам присоединились Музей гаража особого назначения ФСО России, Российская автомобильная федерация, автоспортивное общество “Наследие”, автоклубы “Москвич” и “Волга М-21”, а также возрожденный завод “Москвич”. Благодарим коллег за то, что помогают сделать этот праздник еще зрелищнее», — уточнили в ведомстве.

На мероприятии можно будет увидеть обширную коллекцию ретротрамваев. Гости увидят, каким образом трансформировался данный вид транспорта. Среди моделей представят знаменитые во всем мире МТВ, РВЗ, КТМ, «Татра» и другие. В каждый более чем из 15 вагонов можно будет зайти и рассмотреть детали салона.

Особое внимание уделено знаковому экземпляру выставки. Трамвай модели КМ снимали в нескольких знаменитых советских фильмах. Вагон можно увидеть в лентах: «Солнце светит всем», «Место встречи изменить нельзя», «Покровские ворота», «Холодное лето пятьдесят третьего…» и других.

В первый раз в парадной колонне будет ретротрамвай из другого региона — вагон серии Х из города Дзержинска Нижегородской области. Данному экспонату почти 90 лет — он был выпущен в 1936 году и проработал на маршрутах с пассажирами до 1969-го. Отреставрирован в 2019–2022 годах силами и на средства энтузиастов, создавших частный Музей городского транспорта в Дзержинске.

На выставке будут представлены и другие виды транспорта. Гостям предложат рассмотреть легковые автомобили: «ГАЗ», «ЗИЛ», «Москвич», «Жигули», «Запорожец», «Волга» и микроавтобус «Юность», а также современные модели возрожденного завода «Москвич».

Весь день на Чистопрудном бульваре будет проходить развлекательная программа. Для гостей мероприятия подготовлены выступления вокальных, музыкальных и танцевальных коллективов.

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12 июля 2024, 14:29
Мобильный репортер / АГН Москва / www.mskagency.ru
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