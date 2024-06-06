12 тематических площадок будут работать на фестивале "Русское поле"

Зрители любого возраста смогут найти для себя занятие по интересам. Фестиваль состоится в конце лета. Девиз праздника – "Крепкая семья – опора страны".

31 августа на территории музея-заповедника «Коломенское» пройдет XIII Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле». Мероприятие посвящено Году семьи, объявленному в России.

«За 12 лет фестиваль “Русское поле” стал одной из замечательных традиций нашего города. Ежегодно он собирает в Москве свыше 1,5 тысячи участников из разных, даже самых отдаленных регионов России, а в качестве зрителей в “Коломенское” только в прошлом году пришли почти 200 тысяч человек. Это говорит о его невероятной популярности. С одной стороны, с каждым годом фестиваль становится все более зрелищным и масштабным, а с другой — сохраняет неизменную душевность и теплую атмосферу, объединяет людей, семьи, города и регионы, что так важно для нашей страны», — пояснили в столичном департаменте национальной политики и межрегиональных связей.

На фестивале будут работать 12 тематических площадок. Зрители любого возраста смогут найти что-то интересное для себя. Запланированы выступления вокальных и танцевальных коллективов, мастер-классы, игры для детей и взрослых. На «Поле славы» состоится масштабная историческая реконструкция, посвященная русскому полководцу Александру Суворову.

Перед жюри фестиваля «Русское поле» будет стоять сложная задача по определению победителей в восьми номинациях: лучший вокально-хореографический коллектив, лучший хоровой и лучший хореографический коллектив, лучший народный ансамбль, лучший семейный коллектив, лучший народный мастер, лучшая коллекция одежды и лучший товаропроизводитель.

Визитной карточкой фестиваля стали необычные рекорды. В прошлом году в рамках мероприятия их установлено сразу шесть. В 2024 году организаторы не стали игнорировать добрую традицию. На празднике вновь будут установлены рекорды.

Отметим, что фестиваль «Русское поле» будет проходить в двух форматах – офлайн и онлайн. Прямая трансляция поможет увидеть все происходящее тем, кто по каким-то причинам не смог присутствовать на празднике лично.