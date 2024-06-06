Фестиваль "Земля легенд" объединит любителей фолка и фэнтези в парке "Митино"

Гости мероприятия смогут примерить на себя образ князя, воина или короля. Для детей будет работать специальная тематическая зона.

8 и 9 июня на территории ландшафтного парка «Митино» состоится фэнтези-фолк-фестиваль «Земля легенд». Гости мероприятия окунуться в атмосферу X–XIII веков. Основной концепцией фестиваля станет противостояние королевского сословия с княжеским. Для посетителей подготовлены квесты и мастер-классы.

Для детей подготовлена специальная тематическая зона «Волшебный лес». Юные гости фестиваля получат возможность познакомиться с героями сказок, мифов и легенд. Предусмотрено время для танцев, фотографирования и игр. На мастер-классах планируется обучение искусству лепки из глины. Самые смелые и ловкие могут познать азы стрельбы из лука и сражения на мечах.

Все время фестиваля будет работать стилизованная ярмарка, фотозона, тематические и игровые площадки. Состоятся концерты фолк-коллективов, конкурсы, викторины и розыгрыши призов.

Напомним, что фэнтези-фолк-фестиваль «Земля легенд» победил в грантовом конкурсе, который организует Президентский фонд культурных инициатив. Мероприятие направлено на сохранение и популяризацию национальной культуры. Организаторы фестиваля смогли трансформировать исторические и народные образы с учетом современных тенденций.

Все мероприятия, которые состоятся в рамках фестиваля, будут проходить на безвозмездной основе. На территории проведения фестиваля гости смогут приобрести сувениры, памятные подарки.

Отметим, что для гостей и жителей столицы подготовлено огромное число различных мероприятий. Часть из них пройдет в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». Только за два первых дня июня тематические мастер-классы, спортивные занятия и танцевальные конкурсы посетили больше 220,5 тысяч гостей.

В день защиты детей работало 600 площадок. Занятия по интересам нашлись и для детей, и для взрослых. Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» продолжится до осени. За это время планируется провести сотни разнообразных мероприятий.