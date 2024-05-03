Благотворительная акция "Пасхальное дерево добра" пройдет в Москве

В разных районах столицы появились специальные арт-объекты – деревья добра. На них находятся разноцветные пасхальные яйца с QR-кодами. Отсканировав их, все желающие могут сделать пожертвование.

В период с 28 апреля по 5 мая в Москве будет проходить фестиваль «Пасхальный дар». На 25 площадках, расположенных в разных районах столицы, будут размещены специальные деревья. Все средства, которые организаторы получат от неравнодушных участников, будут переданы на благотворительность.

Адреса площадок, где можно присоединиться к акции «Пасхальное дерево добра»:

— ЦАО, Тверская площадь;

— САО, Коптевский бульвар, владение 18 (парк «Бригантина»);

— СВАО, сквер на улице Хачатуряна;

— СВАО, пересечение улиц Молодцова и Сухонской, владение 7 (Бабушкинский парк);

— СВАО, проезд Серебрякова, дом 14, строение 23;

— СВАО, улица Грекова, владение 3ж;

— ВАО, улица Городецкая, владение 1;

— ВАО, улица Святоозерская, владение 1;

— ВАО, улица Вешняковская, владение 16;

— ВАО, сквер у Гольяновского пруда;

— ЮВАО, площадь Славы (Волгоградский проспект, владение 119);

— ЮВАО, улица Перерва, владение 52;

— ЮВАО, сквер у станции метро «Некрасовка»;

— ЮАО, Ореховый бульвар, владение 24, строение 1;

— ЮАО, станция метро «Алма-Атинская» (улица Ключевая, владение 22, корпус 1);

— ЮЗАО, улица Профсоюзная, владение 41;

— ЮЗАО, бульвар Дмитрия Донского, владение 11;

— ЮЗАО, улица Теплый Стан, владение 1б;

— ЮЗАО, улица Адмирала Руднева, владение 8;

— ЗАО, улица Матвеевская, владение 2;

— ЗАО, Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, владение 4;

— СЗАО, улица Митинская, владение 31;

— СЗАО, пересечение улиц Соколово-Мещерской и Юровской;

— СЗАО, улица Авиационная, владение 24;

— ЗелАО, Зеленоград, 16-й микрорайон, бульварная зона.

На фестивале также можно оказать помощь в рамках других акций. Например, «Москва помогает», «Дари и получай» и «Четвероногий друг». Всего в акциях участвует 60 благотворительных фондов. Все они регулярно публикуют отчеты о проделанной работе и движении средств. Для участников фестиваля предусмотрены сотни мастер-классов, спектаклей и квестов.