Благотворительная акция "Пасхальное дерево добра" пройдет в Москве

В период с 28 апреля по 5 мая в Москве будет проходить фестиваль «Пасхальный дар». На 25 площадках, расположенных в разных районах столицы, будут размещены специальные деревья. Все средства, которые организаторы получат от неравнодушных участников, будут переданы на благотворительность.
Адреса площадок, где можно присоединиться к акции «Пасхальное дерево добра»:
— ЦАО, Тверская площадь;
— САО, Коптевский бульвар, владение 18 (парк «Бригантина»);
— СВАО, сквер на улице Хачатуряна;
— СВАО, пересечение улиц Молодцова и Сухонской, владение 7 (Бабушкинский парк);
— СВАО, проезд Серебрякова, дом 14, строение 23;
— СВАО, улица Грекова, владение 3ж;
— ВАО, улица Городецкая, владение 1;
— ВАО, улица Святоозерская, владение 1;
— ВАО, улица Вешняковская, владение 16;
— ВАО, сквер у Гольяновского пруда;
— ЮВАО, площадь Славы (Волгоградский проспект, владение 119);
— ЮВАО, улица Перерва, владение 52;
— ЮВАО, сквер у станции метро «Некрасовка»;
— ЮАО, Ореховый бульвар, владение 24, строение 1;
— ЮАО, станция метро «Алма-Атинская» (улица Ключевая, владение 22, корпус 1);
— ЮЗАО, улица Профсоюзная, владение 41;
— ЮЗАО, бульвар Дмитрия Донского, владение 11;
— ЮЗАО, улица Теплый Стан, владение 1б;
— ЮЗАО, улица Адмирала Руднева, владение 8;
— ЗАО, улица Матвеевская, владение 2;
— ЗАО, Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, владение 4;
— СЗАО, улица Митинская, владение 31;
— СЗАО, пересечение улиц Соколово-Мещерской и Юровской;
— СЗАО, улица Авиационная, владение 24;
— ЗелАО, Зеленоград, 16-й микрорайон, бульварная зона.
На фестивале также можно оказать помощь в рамках других акций. Например, «Москва помогает», «Дари и получай» и «Четвероногий друг». Всего в акциях участвует 60 благотворительных фондов. Все они регулярно публикуют отчеты о проделанной работе и движении средств. Для участников фестиваля предусмотрены сотни мастер-классов, спектаклей и квестов.