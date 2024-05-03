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Вторник 11 июня

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Кулинарным батлом завершится фестиваль "Пасхальный дар" на рынке "Москва – на волне"

Кулинарным батлом завершится фестиваль "Пасхальный дар" на рынке "Москва – на волне"
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Победители викторины, вопросы которой посвящены Пасхе, смогут получить памятные подарки.

5 мая в рамках проведения фестиваля «Пасхальный дар» на рыбном рынке «Москва – на волне» состоится кулинарный мастер-класс для юных гостей. Позже на этой же локации можно будет посмотреть батлы поваров.

На сцене пройдет кукольный спектакль под названием «Вкусная сказка». Основой спектакля станет всем известная сказка про Колобка. Детям предложат спасти его от зубов хищников, научив сбежавшего героя правильно себя вести. Зрители вместе с куклами сочинят новую сказку. В спектакле используют крупные тростевые и маппет-куклы, объемные декорации и красочные фоны.

В пасхальное воскресенье на сцене будет проходить поварской турнир. В первом раунде участники приготовят судака в яично-грибном соусе и суфле из судака. На втором этапе состязания нужно будет представить на суд жюри зубатку в сливочном соусе и треску под пряным соусом с овощами.

Во время каждого из этапов кулинарного батла для зрителей проведут тематическую кулинарную викторину. Все, кто сможет правильно ответить на вопросы по теме Пасхи, получат призы.

Напомним, что столичный фестиваль «Пасхальный дар» проводится на территории Москвы в период с 28 апреля по 5 мая. Все это время гостям тематических площадок предоставляют возможность интересно провести время. На рыбном рынке «Москва – на волне» проходят мастер-классы для детей и взрослых. Участникам показывают, как правильно готовить вкусные и сытные угощения из рыбы: уху, оладьи, котлеты.

Рыбному рынку «Москва – на волне» уже почти два года. Первые покупатели смогли посетить площадку в ноябре 2023 года. Общая площадь рынка составляет три тысячи квадратных метров. На территории расположены торговые ряды, зона хранения с разными температурными режимами, фуд-корты и даже отдельная площадка для проведения мастер-классов. Есть на рынке и специальная лаборатория, в которой проверяют качество всей продукции, реализуемой на площадке.

Всего же на рынке «Москва – на волне» можно купить рыбу и морепродукты из 3 океанов и 13 морей.

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3 мая 2024, 12:14
Тихонова Пелагия / АГН Москва / www.mskagency.ru
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