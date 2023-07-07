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Готовность автомобильного моста через затон Новинки составляет 90%

Готовность автомобильного моста через затон Новинки составляет 90%
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Новый мост позволит связать набережную Марка Шагала с Южнопортовым районом.

На территории бывшей промзоны ЗИЛ продолжается активная застройка. Там возводят жилую недвижимость, а также объекты социальной инфраструктуры. К моменту ввода домов в эксплуатацию наличие автомобильного моста будет особенно актуально для местных жителей.

К слову, дорожный объект готов уже на 90%, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, суммарная площадь работ составила восемь тысяч квадратных метров.

"Строительство моста на территории комплексного развития ЗИЛ выходит на финишную прямую. Завершена укладка асфальтобетонного покрытия основного хода будущей магистрали – проезжей части и тротуаров", – подчеркнул чиновник.

Кроме того, глава столичного стройкомплекса напомнил, что автомобильный мост через затон Новинки является ключевым элементом нового участка магистральной сети. Дорожный объект позволит связать набережную Марка Шагала с Южнопортовым районом и сформировать маршрут, альтернативный участку Третьего транспортного кольца.

Представитель подрядной организации, генеральный директор компании "МИПСТРОЙ 1" Константин Маслаков сообщил, что в данный момент строители занимаются монтажом барьерного ограждения, сети освещения и инженерных систем.

"В рамках реализации проекта ведется монтаж автоматизированных систем безопасности и управления дорожным движением, будут установлены светофоры и системы фотовидеофиксации. В ближайшее время планируем приступить к нанесению дорожной разметки, монтажу информационных дорожных указателей и знаков", – добавил он.

Параллельно с возведением моста специалисты занимаются формирование прилегающей к объекту дорожной сети, а также благоустройством территории. После завершения работ мост позволит разгрузить участки ТТК, Варшавского шоссе и проспекта Андропова.

Всего же в Москве в 2023 году построят четыре автомобильных моста. Продолжаются работы на объекте, который пройдет от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы через Москву-реку.

Для соединения северного участка МСД с трассой М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань за МКАДом возведут мост через реку Пехорку. Еще один объект станет элементом строящегося южного участка МСД от МКАД до автодороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

7 июля 2023, 14:45
Фото: mos.ru
stroi.mos.ru✓ Надежный источник

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