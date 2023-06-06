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Квартиры в новостройках по реновации получили жители почти 100 ветхих домов в ЮВАО

Квартиры в новостройках по реновации получили жители почти 100 ветхих домов в ЮВАО
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Для переселенцев в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) подготовили квартиры в 33 новостройках.

Переселение началось в районах Выхино-Жулебино, Лефортово, Нижегородский, Текстильщики и Южнопортовый. Больше всего старого жилья расселено в районах Кузьминки, Люблино и Рязанский.

Новоселье отпраздновали около 16 тысяч жителей столицы, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин. По его словам, еще две тысячи участников продолжают оформлять документы для переезда.

"Новые квартиры жители получили в 33 новостройках, которые город построил гарантированно в границах района, а многие — в уже привычном квартале или даже дворе", – сказал глава ведомства.

На юго-востоке столицы в рамках реновации расселили 53 дома. 20 уже демонтировали по технологии "умного" сноса. На их месте возводят 13 новостроек для переселенцев.

Левкин уточнил, что в юго-восточном округе новые квартиры получат более 164 тысяч человек.

Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"

Напомним, что в районе Выхино-Жулебино программа реновации стартовала в декабре 2022 года. Новые квартиры получили 1,2 тысячи человек.

Москвичи получают жилье в пределах своего района. Зачастую новостройки возводятся в непосредственной близости от старых домов. Переселенцы сохраняют привычный образ жизни и продолжают пользоваться теми же социальными объектами, транспортной инфраструктурой, магазинами, местами отдыха и занятий спортом.

Квартиры в рамках реновации предоставляются с полной отделкой класса комфорт. В них просторные кухни, коридоры и санузлы. Переселенцам не нужно делать ремонт, достаточно перевезти вещи.

Входные группы в новых домах расположены на уровне земли. Это удобно для маломобильных жильцов: пенсионеров, инвалидов, мам с колясками. На первых этажах расположены помещения для магазинов и служб сервиса.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. В нее входит 5175 домов, построенных более 50 лет назад. Жилье в них уже давно не соответствует современным стандартам.

Первый этап реновации завершится к 2025 году. Второй продлится с 2025 по 2028 годы, третий – в 2029-2032 годах. Новое жилье получат около миллиона москвичей.

6 июня 2023, 15:45
Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

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