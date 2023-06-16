Город впервые заключил договор о комплексном развитии территории в Новой Москве

Инвестору за пять лет предстоит построить 71 тысячу квадратных метров недвижимости.



Власти российской столицы активно занимаются развитием присоединенных территорий. В Новой Москве продолжается строительство жилья, а также всей необходимой для местных жителей социальный инфраструктуры. В ТиНАО открываются спортивные, образовательные и медицинские объекты. Для работ привлекаются также инвесторы.

Впервые город заключил договор о комплексном развитии территории в Новой Москве. Подписание документа состоялось на площадке XXVI Петербургского международного экономического форума. Власти предоставят инвестору участок площадью 11,65 гектара, который расположен в деревне Яковлево поселения Десеновского.

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он подчеркнул, что для комплексного развития данной территории потребуются инвестиции в размере 7,2 миллиарда рублей.

Однако ежегодный бюджетный эффект для города, по словам главы столичного региона, после реализации проекта составит 33 миллиона рублей. Всего инвестору за пять лет предстоит построить 71 тысячу квадратных метров недвижимости, а город получит более 70 рабочих мест, добавил чиновник.

При возведении зданий специалисты применят инновационные строительные технологии и используют сверхкрупногабаритные железобетонные модули с высокой степенью готовности. В ходе комплексного развития планируется построить образовательное учреждение.

"На месте неиспользуемой территории в ТиНАО появится более семи тысяч квадратных метров общественно-деловой застройки, включая объект образования на 250 мест, а также около 64 тысяч квадратных метров жилья"

– сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Он также добавил, что на территории проведут благоустройство.

Директор предприятия уточнил, что за день строители смогут возводить от 450 до 600 квадратных метров недвижимости. Иными словами, для четырехэтажного здания потребуется всего четыре дня. Высокая скорость и качество выполняемых работ являются основными преимуществами данной технологии.