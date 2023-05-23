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Вторник 23 мая

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Инвестор отреставрирует часть городской усадьбы Шубиных в Москве

Инвестор отреставрирует часть городской усадьбы Шубиных в Москве
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Победителю торгов будут предоставлены помещения общей площадью 422 квадратных метра.

Власти российской столицы прикладывают огромные усилия для сохранения исторической архитектуры города. Для этого в Москве реализуется несколько масштабных программ. Например, к реставрации зданий на выгодных условиях привлекают инвесторов.

Так, победитель открытых торгов отреставрирует часть городской усадьбы Шубиных, расположенной на Малой Дмитровке. После завершения работ инвестор сможет открыть в помещениях бизнес на льготных условиях.

Как отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, победитель аукциона получит помещения в аренду сроком на 49 лет по символической цене "1 рубль за квадратных метр в год" – собственно, так и называется льготная программа, реализуемая в Москве.

В частности, инвестор сможет разместить в отреставрированной части городской усадьбы Шубиных офисы, медицинский центр, учреждения культуры или образования. Победителю торгов будут предоставлены помещения общей площадью 422 квадратных метра, уточнил глава профильного ведомства.

"По условиям льготной программы победителю предстоит в течение пяти лет отреставрировать помещения из указанного в договоре списка. После этого он сможет перейти на новые условия аренды — один рубль за квадратный метр в год — и в течение 49 лет использовать помещения под реализацию бизнес-проектов",

– подчеркнул Иван Щербаков. Он также добавил, что принять участие в аукционе могут все желающие. К слову, льготная программа для инвесторов "1 рубль за квадратный метр в год" действует в Москве с 2012 года. Перейти на выгодные условия аренды могут только те граждане, которые выполнят условия по сохранению объектов культурного наследия.

Торги для части городской усадьбы Шубиных пройдут 16 июня на онлайн-платформе. Для участия необходима регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг", а также усиленная квалифицированная электронная подпись. Заявки от инвесторов принимаются до 9 июня.

Отметим, что городская усадьба Шубиных является объектом культурного наследия, построенным в начале XIX века, а позже неоднократно перестроенным. В разные годы в здании входило в состав Строгановского училища, также в нем располагался Московский институт журналистики.

23 мая 2023, 14:11
Фото М. Денисова. Mos.ru
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