На портале "Узнай Москву" доступны отреставрированные объекты культурного наследия

Участники виртуального тура смогут познакомиться с историей зданий

Власти российской столицы прикладывают большие усилия для сохранения объектов культурного наследия. Исторические здания проходят реставрацию и становятся точками притяжения жителей и гостей города. Теперь же полюбоваться им можно не только вживую, но и онлайн. На портале "Узнай Москву" открылся специальный виртуальный тур.

Отреставрированные объекты культурного наследия столицы доступны для цифровых экскурсий. Все желающие смогут познакомится с историей зданий, а также узнать, как они выглядели до реставрации.

На сайте уже можно посмотреть доходный дом на Большой Татарской, комплекс зданий Мариинского женского училища на Софийской набережной, здание Софийского механического завода и дом его владельца Густава Листа на Болотной площади.

Как отметили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий, каждый из пятя уникальных объектов, включенных в онлайн-маршрут, обладает неповторимым архитектурам обликом и богатой историей.

"На портале "Узнай Москву" можно не только посмотреть, как эти здания выглядели до реставрации, но и построить маршрут с помощью интерактивной карты. С экскурсией будет удобно ознакомиться в мобильном приложении проекта" – подчеркнули в ведомстве.

Подготовкой цифрового маршрута занималась Госинспекция по недвижимости. Сотрудники добавили на портал постройки XVIII, XIX и начала XX века. По словам главы ведомства Ивана Боброва, участники экскурсии смогут узнать, как формировался современный облик Москвы.

Так, онлайн-маршрут начинается с доходного дома А.С. Танеева на Большой Татарской улице (дом №20), который был построен в 1911 году. Изюминкой строения является "волшебный подъезд" с раздвоенной лестницей с каменными ступенями и уникальным металлическим ограждением, которую нередко сравнивают с шедеврами Антонио Гауди.

Далее следует здание середины XVIII века (дом №14, строение №1) на Болотной площади. Дом сменил нескольких владельцев, пока в нем не был основан Софийский механический завод при немецком промышленники Густаве Листе. Кстати, его дом вместе с другими шедеврами столицы тоже входит в экскурсию на портале "Узнай Москву".