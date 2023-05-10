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В Москве отремонтируют порядка 60 военных памятников в 2023 году

В Москве отремонтируют порядка 60 военных памятников в 2023 году
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В Москве бережно относятся к памятникам

Москва отпраздновала 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. К 9 мая 2023 года привели в порядок множество городских памятников. Но ремонт военных монументов не завершился, поскольку таких объектов в столице очень много – свыше 400. Составлен специальный план по сохранению памятников.

Например, в настоящий момент продолжают приводить в порядок три обелиска – памятники павшим в Великой Отечественной войне. До конца 2023 года отремонтируют еще порядка 60 военных монументов, расположенных в разных районах Москвы. Об этом рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Такие объекты были тщательно обследованы экспертами. Те разработали проект восстановления для каждого памятника. Монументы расчистят и промоют специальными средствами, потом заделают и укрепят швы между блоками, а еще – устранят сколы, восстановят утраченные элементы и отремонтируют плиты площадок. Не забудут и привести в порядок надписи, заменить подсветку.

Ждет ремонт стелу воинe-ополченцу Фрунзенской дивизии, которая была установлена в сквере перед зданием Московского государственного лингвистического университета в 1967 году (на Остоженке). Здесь в июле 1941-го была сформирована 5-я дивизия народного ополчения Фрунзенского района столицы.

Кроме того, приведут в порядок памятник воинам-саперам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Он находится во дворе школы № 1516 (на Первомайской улице). Памятник был установлен в 1980-м – к 35-й годовщине Победы.

Работы проведут и для обелиска, расположенного возле 31-го дома на улице Ибрагимова. Он посвящен воинам-защитникам городов-героев. Здесь предстоит воссоздать утраченные декоративные элементы памятника – например, надпись "Города-герои".

Памятный знак защитникам Москвы, находящийся на территории школы № 15 (на Перекопской улице), тоже приведут в порядок. Он был установлен там в 2007-м. Здесь располагается постамент. На нем установлена башня сгоревшего танка, обнаруженная участниками школьного военно-патриотического клуба "Прорыв".

Отремонтируют и памятник, расположенный в сквере "Аллея Памяти". Монумент был установлен в 1967-м, а сквер создан в 2005-м. Здесь захоронены останки летчиков, которые обороняли Москву от фашистов и погибли в воздушном бою. Во время ремонта здесь будет восстановлена гранитная стела, постамент и основание памятника. Также место расчистят от загрязнений.

10 мая 2023, 10:40
Фото: www.mos.ru
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