В Покровском-Стрешневе возведут школу с открытой площадкой на крыше

Образовательное учреждение рассчитано на 815 мест.

В районе Покровское-Стрешнево Северо-Западного административного округа (СЗАО) построят новый корпус Курчатовской школы. В учебном заведении будет 815 мест: 515 для средней и старшей школы и 300 – для начальной, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель главы Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Площадь пятиэтажного корпуса составит 16,4 тысячи квадратных метров. Здание возведут в составе жилого комплекса.

Главным архитектурно-планировочным решением здания Кузнецов назвал благоустроенную кровлю. Там оборудуют смотровую площадку, зону отдыха и места для уроков под открытым небом.

"Это уникальная возможность для преподавателей и учеников, которые в хорошую погоду смогут гулять и заниматься на свежем воздухе", – подчеркнул главный архитектор Москвы.

Фасады выполнят в монохромной палитре с оранжевыми элементами. На первом этаже будет витражное остекление во всю высоту – это создаст иллюзию парящего над землей здания.

В отделке интерьеров будут доминировать спокойные цвета. Потолки облицуют акустическими панелями, что обеспечит минимальную шумовую нагрузку. Для корпуса закупят современную учебную мебель и оборудование.

В здании разместятся многопрофильные классы, библиотека, выставочный и концертный залы. Учащиеся будут заниматься по инженерно-лабораторному, медицинскому, эколого-биологическому, ИТ и другим направлениям.

В центральном вестибюле оборудуют амфитеатр на 300 посадочных мест. На первом этаже расположится столовая на 408 мест. Благодаря планировочным решениям внутри школы создадут открытые многофункциональные пространства.

Строительство завершится в начале 2026 года. Девелопер передаст корпус на баланс Департамента образования и науки Москвы.

Новые корпуса столичных школ отличаются не только современным оборудованием, но и стильной архитектурой. Так, в Нижегородском районе построят здание образовательного учреждения с пятью фасадами. Четырехэтажный корпус площадью около 13 тысяч квадратных метров рассчитан на 825 учащихся

Развитие системы образования – один из приоритетов в социальной политике Москвы. За последние 11 лет в городе открыли более 580 детских садов и школ.

