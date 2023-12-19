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Четверг 21 декабря

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Школу с пятью фасадами построят в Нижегородском районе Москвы

Школу с пятью фасадами построят в Нижегородском районе Москвы
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Четырехэтажное здание займет площадь порядка 13 тысяч квадратных метров.

Развития системы образования является одним из ключевых направлений деятельности столичных властей. За минувшие 11 лет в городе было открыто более 580 детских садов и школ – их число продолжает расти.

Нередко школы и дошкольные учреждения Москвы отличаются не только современным оборудованием, но и необычными дизайнерскими решениями. Так, в Нижегородском районе построят школу с пятью фасадами.

Четырехэтажное здание займет площадь порядка 13 тысяч квадратных метров. Школа на 825 учащихся расположится по адресу: Рязанский проспект, владение №2, на территории жилого комплекса. Проект уже согласован столичным комитетом по архитектуре и градостроительству.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отмети, что для лаконичных фасадов выбраны белый и графитовые оттенки. Однако оконные проемы разного формата, часть из которых будет оформлена декоративными желтыми рамами, смогут придать им динамику.

"На кровле сделают так называемый пятый фасад – этот прием хорошо работает, когда здание окружают высокие дома, и их жителям не придется смотреть сверху на серое пятно. Рисунок на крыше гармонично дополнит ландшафтный дизайн", – отметил Сергей Кузнецов.

Рисунок на крыше учебного заведения будет выполнен в абстрактном стиле. Так называемый пятый фасад станет продолжением проекта благоустройства прилегающей территории.

В самой школе оборудуют учебные классы, IT-полигон, медицинский блок, а также многофункциональные спортзалы с раздевалками и душевыми. Кроме того, на первом и втором этажах появятся многосветные актовые залы на 200 человек каждый.

Во дворе учебного заведения на площади около 5,5 тысяч квадратных метров специалисты организуют спортивные и игровые площадки, в том числе, стадион с зонами для волейбола, мини-футбола и баскетбола.

Также будущие школьники получат пространство для массовых мероприятий и площадку для тихого отдыха. На прилегающей территории проведут озеленение.

"Во дворе школы высадят цветочно-декоративные растения, обустроят плодово-ягодный питомник, площадку для практических занятий биологией на свежем воздухе и экологическую образовательную тропу", – заключил главный архитектор Москвы.

19 декабря 2023, 14:35
Фото: mos.ru
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