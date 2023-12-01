В Новой Москве завершается строительство ледовой арены

Спортивный комплекс занимает площадь 5,3 тысячи квадратных метров.

Семимильными шагами в российской столице развивается спортивная сфера. Власти города стремятся к тому, чтобы у жителей всех районов была доступная спортивная инфраструктура, поэтому в Москве строятся как тренажерные площадки во дворах, так и большие арены.

Особенно это актуально для присоединенных территорий. новая Москва сегодня активно застраивается жилой недвижимостью, поэтому параллельно там возводят необходимую для граждан инфраструктуру, в том числе, спортивные объекты.

Так, в Щербинке завершается строительство крытой ледовой арены. Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что объект возводят около дома №4 на улице Новостроевская.

"К настоящему времени строительная готовность объекта – 90 процентов. Завершается монтаж внутренних инженерных систем, внутренняя отделка и благоустройство территории", – подчеркнул глава ведомства.

Чиновник уточнил, что в комплексе площадью 5,3 тысячи квадратных метров разместятся каток для занятий хоккеем и фигурным катанием, спортивные и тренажерные залы, раздевалки и административные помещения. Сергей Левкин отметил, что здание будет трехэтажным.

Кстати, проект строительства крытой ледовой арены в Щербинке реализуется за счет средств инвестора. После окончания работ спортивный объект будет эксплуатироваться на коммерческой основе.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что на западе Москвы завершено строительство центра фигурного катания. Двухэтажное здание на Востряковском шоссе по форме напоминает дворец Снежной королевы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики строительства Андрей Бочкарев отметил, что спортивный объект суммарно занимает площадь 4,7 тысячи квадратных метров.

По словам чиновника, в нем расположились большой и малый ледовый залы, зал хореографии, медицинский кабинет, зал единоборств и тренажерный зал, разделенный на кардио-зону и силовую зону.

Сергей Левкин добавил, что физкультурно-оздоровительный комплекс станет новой точкой притяжения района, что соответствует поставленной мэром Москвы задаче.

