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Вторник 12 декабря

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Москвичей приглашают на фестиваль WinterFest

Москвичей приглашают на фестиваль WinterFest
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Масштабную программу подготовила команда Ильи Авербуха.

Этой зимой впервые для жителей и гостей российской столицы пройдет фестиваль WinterFest. Участников ждут спортивные и развлекательные мероприятия. Масштабную программу подготовила команда прославленного отечественного фигуриста Ильи Авербуха.

Грандиозный фестиваль стартует в следующую субботу, 2 декабря. Всю зиму в саду "Эрмитаж" москвичи смогут абсолютно бесплатно посещать различные творческие мероприятия, выступления профессиональных фигуристов и многие другие события.

Команда серебряного призера Олимпийских игр, чемпиона мира, Европы и России будет радовать гостей фестиваля WinterFest вплоть до 26 февраля 2024 года. В день открытия Илья Авербух лично проведет для всех желающих мастер-класс по фигурному катанию.

Жителей и гостей города ждут в 14:00 на катке с искусственным льдом "PROлед", который находится в партерной части сада "Эрмитаж". А в 18:30 начнется шоу-программа мультимедийного театра Extravaganza.

Также участники фестиваля смогут покататься на коньках под хиты в исполнении кавер-группы Check-in-band. С 21:00 до 23:00 массовое катание пройдет под джазовое музыкальное сопровождение.

Кроме того, у москвичей появится шанс продемонстрировать свои навыки фигурного катания всему городу. Профессиональные спортсмены будут тренировать желающих принять участие в конкурсе "Народный "Ледниковый". Чтобы попасть в аналог знаменитого шоу "Ледниковый период", необходимо подать заявку на сайте фестиваля.

Интересные события в саду "Эрмитаж" будут проходить каждые выходные. В рамках WinterFest все желающие смогут смастерить новогодние украшения, посмотреть спектакли, пройти квесты в ледяном лабиринте, поиграть в зимние дворовые игры, а также посетить специальные лаундж-зоны.

Согреться этой зимой москвичи смогут также во время праздничных забав у ели и концертов, на которых исполнят известные песни. А в День всех влюбленных даже можно будет официально заключить брак прямо на льду.

Кстати, в Москве уже открылись катки с искусственным льдом. Около 160 открытых площадок для катания на коньках организовано во всех округах столицы. Ранее об этом сообщали "Дни.ру".

1 декабря 2023, 10:18
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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