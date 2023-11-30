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Пятница 8 декабря

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Рядом с будущим городским вокзалом Царицыно создают комфортную среду

Рядом с будущим городским вокзалом Царицыно создают комфортную среду
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В районе будущего вокзала обустроен сквер.

Городской вокзал Царицыно создается на базе одноименной станции метро Замоскворецкой линии и платформы второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Уже возведены две железнодорожные платформы и отремонтированы тоннели подземки на участке от "Царицыно" до "Кантемировской". С применением современных технологий построено 270 метров тоннеля.

Также завершилось благоустройство территории у метро "Царицыно". На месте котлована, вырытого для ремонта тоннелей, создан уютный сквер. Там высадили деревья и кустарники, установили качели и лавочки и построили навесы, защищающие от осадков.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что в рамках создания крупного городского вокзала в Царицыне появляется новая транспортная инфраструктура. После обновления тоннелей Замоскворецкой линии поездки для пассажиров стали надежнее и безопаснее, подчеркнул он.

Работы по созданию городского вокзала завершатся к 2025 году. Планируется, что суточный пассажиропоток составит около 142 тысяч человек.

Помимо создания новой инфраструктуры, в районе будущего вокзала приводят в порядок уже существующие объекты. Так, в октябре мэр Москвы Сергей Собянин открыл обновленный Царицынский рынок. Здание построили в 1991 года, но с тех пор ни разу не ремонтировали.

Устаревший фасад полностью реконструировали, укрепили несущие конструкции, поменяли инженерные системы и лестничные пролеты. На цокольную часть установили композитные панели, а входы в здание оснастили раздвижными дверьми. На первом этаже расширили центральную торговую зону. Теперь ее площадь составляет 6,4 тысячи квадратных метров.

Полезная площадь здания увеличилась на 20%, а средняя площадь торгового места – с 9 квадратных метров до 22. Несмотря на расширение, ставка для арендаторов осталась прежней.

Царицынский рынок является точкой притяжения для 500 тысяч жителей южных районов Москвы. Комплексная реконструкция дала возможность организовать в здании современный фудкорт и детскую зону. Приходить за покупками можно всей семьей.

30 ноября 2023, 17:38
Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортнои? инфраструктуры города Москвы
Mos.ru✓ Надежный источник

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