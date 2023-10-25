Около станции "Воронцовская" БКЛ метро провели благоустройство

Специалисты разбили почти 26,7 тысячи квадратных метров газонов.



В марте текущего года произошло важнейшее событие в жизни Москвы – Большую кольцевую линию столичного метрополитена полностью ввели в эксплуатацию. Она является самой протяженной кольцевой линией метро в мире. БКЛ включает в себя 70 километров путей, три электродепо и 31 станцию, около которых активно благоустраивают территории.

Таким образом москвичи получат не только возможность строить новые маршруты и существенно экономить время в пути, но и проводить время на новых точках притяжения, которые возникают в ходе благоустройства возле остановочных пунктов БКЛ.

К примеру, около станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии метро специалисты комплекса городского хозяйства обновили покрытия дорог и тротуаров, расширили пешеходную зону и установили остановочные павильоны.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков подчеркнул, что работы затронули улицу Академика Челомея, Научный проезд и участок Старокалужского шоссе от дома №65 до пересечения с улицей Академика Семенихина.

"Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности станции, организация комфортных маршрутов к ней от жилой застройки", – отметил Петр Бирюков.

Заместитель главы столичного региона также сообщил, что специалисты провели озеленение территории. Так, для формировании комфортной городской среды в районе станции "Воронцовская" БКЛ метро они разбили почти 26,7 тысячи квадратных метров газонов.

Кроме того, в ходе благоустройства удалось расширить общую площадь пешеходной зоны до более чем 25,3 тысяч квадратных метров. На участке проложили дополнительную водосточную сеть и кабельную канализацию, в которую убрали воздушные линии.

Покрытия тротуаров и дорог обновили в ходе работ. Для пассажиров организовали шесть остановочной пунктов с современными павильонами, а водители получили парковочные карманы. Специалисты установили более 110 фонарей с энергоэффективными светильниками, а на всех нерегулируемых пешеходных переходах появились порядка 30 опор контрастного освещения.

