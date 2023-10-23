Как готовят к зиме растения на ВДНХ

В парке "Останкино" на ВДНХ высажено более трех цветов, 67 615 деревьев и 141 241 кустарник.



На главном выставочном комплексе страны стартовали масштабные работы по подготовке растений к зиме. Специалисты высаживают тюльпаны и другие луковичные цветы, окучивают розы, формируют кроны деревьев и собирают листья, а из-под плодовых культур убирают опавшие фрукты.

В парке "Останкино" на ВДНХ высажено более трех миллионов многолетних, однолетних и луковичных цветов, 67 615 деревьев и 141 241 кустарник, включая 25 497 кустов роз. Чтобы растения пережили сезон холодов и весной радовали посетителей, осенью требуется провести целый комплекс работ.

Так, большинству растений на ВДНХ требуются минеральные удобрения. Их вносят в почву, чтобы укрепить иммунитет зеленых насаждений и позволить им без лишних проблем пережить зиму. Опавшую листву убирают из-под стволов, чтобы предотвратить распространение болезней и вредителей.

Кроме того, листья создают на газоне эффект парника, а повышенная влажность ускоряет процессы гниения травы. Об этом рассказал главный садовник отдела по озеленению и благоустройству ВДНХ Алексей Бабин.

"Уборка листвы на газонах необходима, так как опавшие листья несут в себе патогенную микрофлору, например грибковые заболевания, а также создают затененность, из-за чего уменьшается или совсем прекращается процесс фотосинтеза", – отметил он.

После сброса листвы к работе приступают арбористы – специалисты по формированию крон деревьев. Обработка начинается после окончания вегетационного периода, когда уходят на зимний покой.

К слову, кроны формируются не только для улучшения внешнего вида деревьев, но и для укрепления их "скелета". Так растения становятся более устойчивыми к снегу и ветру. Специалисты стремятся завершать обработку до наступления сильных морозов, которые могут помешать дереву зарастить срезы.

"На ВДНХ практикуется деликатный подход к обрезке, когда удаляются только тонкие (до четырех сантиметров) ветки, загущающие крону и приводящие к ее дисбалансу. Дереву это никак не вредит: подобные срезы быстро зарастают", — уточнила главный дендролог отдела по озеленению и благоустройству ВДНХ Лолла Самсоненко.