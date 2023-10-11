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В районе Аэропорт построили начальную школу с детским садом

В районе Аэропорт построили начальную школу с детским садом
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Корпус возвели на месте старого детсада.

В районе Аэропорт Северного административного округа ввели в эксплуатацию трехэтажный учебный корпус для младших классов с детским садом. Об этом сообщил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Здание площадью 6,8 тысячи квадратных метров возвели за счет средств бюджета Москвы на месте старого детского сада. Корпус расположен по адресу: улица Константина Симонова, дом 3Б.

Войстратенко уточнил, что учебное заведение рассчитано на 400 мест. Мосгосстройнадзор выдал заключение о соответствии корпуса проектной документации и разрешил ввод в эксплуатацию, сказал он.

Специалисты ведомства контролировали возведение здания на всех этапах. Прошло несколько выездных проверок и лабораторно-инструментальных исследований на соответствие качества работ и материалов проектной документации, сообщается на сайте Стройкомплекса Москвы.

В здании оборудовали помещения для занятий музыкой и театральным мастерством, залы для проведения мероприятий и занятий спортом, библиотеку. В корпусе будут работать учебные, развивающие и творческие кружки.

Возле учебного заведения расположены спортивные площадки, места посадки и высадки из общественного транспорта. На территории высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники. Отделения для школьников младших классов и дошкольников адаптированы для учеников с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее сообщалось, что трехэтажный детский сад с бассейном построят на Кавказском бульваре в районе Царицыно. Дошкольное учреждение рассчитано на 250 малышей и 10 групп. На прилегающей территории появится сеть пешеходных дорожек, которые свяжут детсад с близлежащими жилыми домами.

В 2011-2023 годах в Москве построили 583 образовательных учреждения, включая 177 школ и 406 детских садов.

С начала текущего года возвели 57 образовательный учреждений. Благоустроено 167 территорий школ и колледжей.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в этом учебном году в столичные школы пошли около 120 тысяч первоклассников. Всего за парты сели более 1,1 миллиона ребят – это рекорд в истории города.

11 октября 2023, 16:28
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Стройкомплекс Москвы✓ Надежный источник

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