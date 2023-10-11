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В Дмитровском районе на месте снесенной пятиэтажки построили дом по реновации

В Дмитровском районе на месте снесенной пятиэтажки построили дом по реновации
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Новостройка расположена на Долгопрудной улице.

В Дмитровском районе ввели в эксплуатацию новостройку для участников программы реновации. Здание возвели на месте снесенной пятиэтажки, сообщил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Построено 125 квартир. Из них 25 однокомнатных, 77 двухкомнатных и 23 "трешки". Переселенцам передают жилье с полной отделкой класса комфорт по стандартам реновации.

Четыре квартиры оборудовали для маломобильных жителей. Там увеличена ширина коридоров, установлена специальная сантехника.

На первом этаже новостройки находятся коммерческие помещения. Там откроются магазины, кафе, парикмахерские, службы быта и другие предприятия.

Входные группы в здание выполнены на уровне земли. Это удобно для маломобильных жильцов: пенсионеров, мам с колясками и других. На первом этаже расположен холл, лифтовая, технические помещения и места для хранения инвентаря. Новостройка оснащена системами охраны входа, видеонаблюдения, пожарной сигнализацией.

Прилегающую территорию благоустроили. Во дворе установили детские и спортивные площадки, скамейки и современные фонари, разбили газоны, высадили деревья и кустарники.

Еще один дом для переселенцев их ветхого жилья ввели в эксплуатацию в районе Коньково. Новостройка расположена на улице Введенского. В доме 418 квартир, из них 135 однокомнатных, 170 "двушек" и 113 трехкомнатных. Шесть квартир предназначены для маломобильных жителей.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить темпы переселения из ветхого жилья. По словам градоначальника, в 14 районах программа реновации уже завершена. Отпраздновали новоселье или находятся в процессе переезда жители 871 дома.

Для участников программы возвели 256 новостроек. К заселению готовят еще 19. Квартиры в них получат более восьми тысяч человек. Наибольшее количество новых домов строят на востоке, юго-востоке и севере Москвы.

Программа реновации утверждена в августе 2017 года. Обладателями нового жилья с качественной отделкой станут около миллиона москвичей. Первый этап программы продлится до 2025 года, второй – до 2029-го. Третий, последний этап завершится в 2032 году.

11 октября 2023, 14:23
Фото: Авилов Александр/Агентство "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

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