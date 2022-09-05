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Стены станций БКЛ "Марьина Роща" и "Рижская" оформят открытыми тюбингами

Стены станций БКЛ "Марьина Роща" и "Рижская" оформят открытыми тюбингами

Архитектурно-отделочные работы на новых станциях метро “Марьина Роща” и “Рижская” скоро завершатся.
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В конце этого года должно завершиться строительство Большой кольцевой линии московского метро. Самое большое метрокольцо в мире будет состоять из 31 станции, 22 из которых уже введены в эксплуатацию. Некоторые станции будут выглядеть довольно необычно. Например, стены "Марьиной Рощи" и "Рижской" оформят открытыми тюбингами, то есть чугунные сегменты тоннельного кольца не будут скрыты под облицовкой.

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Так же выглядит открытая несколько лет назад станция БКЛ "Савеловская", на которой чугунные сегменты тоннельного кольца открыты на путевых стенах и пилонах. Пассажиры были весьма удивлены дизайном станции. После открытия "Савеловской" в Сети появилось множество ее фотографий. Об оригинальной станции узнали даже за рубежом. В Сети ее прозвали станцией "в стиле лофт".

Такой дизайн по-своему сложен. Ведется более кропотливая работа. Для монтажа освещения необходимо подготовить тюбинги, просверлить в них отверстия под закладные детали, после чего – установить панели и крепления. Сами тюбинги сначала зачищают с помощью пескоструйного аппарата для увеличения износостойкости и срока службы конструкции, а потом окрашивают в несколько слоев.

Архитектурно-отделочные работы на станциях “Марьина Роща” и “Рижская” готовы примерно на 90%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, площадь каждого участка с открытыми тюбингами составляет почти 1,3 тысячи квадратных метра.

"Чугунные тюбинги станут декоративным украшением станций и подчеркнут по инженерному замыслу естественную красоту металла", – отметил Андрей Бочкарев.

Кстати, "Савеловская", "Марьина Роща" и "Рижская", имеющие единую архитектурную задумку, являются соседними станциями. Глубина этих станций – от 63 метров. Они построены классическим горным способом. Помимо "Марьиной Рощи" и "Рижской", частью северо-восточного участка БКЛ станут открытие ранее станции "Авиамоторная", "Лефортово" и "Электрозаводская", которые временно функционируют в составе Некрасовской линии метро.

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Фото: В. Новиков / пресс-служба мэра и правительства Москвы / www.mos.ru
Автор: 5 сентября 2022, 12:23 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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