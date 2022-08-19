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Доходным домам на Новой Басманной и Земляном Валу присвоили статус объектов культурного наследия

Доходным домам на Новой Басманной и Земляном Валу присвоили статус объектов культурного наследия

Два доходных дома в Басманном районе взяты под охрану государства.
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Количество старинных зданий, имеющих особый охранный статус, в Москве увеличивается с каждым годом. Такой статус гарантирует памятнику государственную охрану. То есть его нельзя будет снести, а владельцам и арендаторам запрещается проводить какие-либо работы без согласования с властями. Таким образом сохраняется культурное наследие столицы.

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С недавних пор доходные дома на Новой Басманной улице (дом 28, строение 1) и Земляном Валу (дом 7) взяты под охрану государства. Теперь они являются объектами культурного наследия. У этих зданий большая историческая ценность, отметил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Доходный дом на Новой Басманной улице был возведен в 1905-м для купца Мальцева. Автор проекта – архитектор Николай Жерихов. Строение украшают аттик с лепниной и вензелем владельца, маски-вампиры, лепные барельефы растительного орнамента.

Доходный дом на Земляном Валу – это два каменных четырехэтажных здания. Раньше они принадлежали крестьянину Якову Фокину, были куплены им в 1897 и 1901 годах. Автором проекта является архитектор Эрнст-Рихард Нирнзее. Кстати, он же – автор первого московского "небоскреба".

Стоит отметить, что доходный дом полностью сохранил свой исторический облик, который отличается пышным декоративным убранством главного фасада. В эркерах объема 1898 года сохранились монограммы с инициалами первоначального домовладельца Якова Фокина. Этот объект – образец доходного строительства конца XIX — начала ХХ века.

История и культура Басманного района достаточно богата. Здесь родился русский поэт Александр Пушкин, а его дядя Василий Пушкин провел свои последние годы. В этом районе находится театр "Современник", Московский театр кукол, центр современного искусства "Винзавод". В Басманном открыт старейший технический вуз России – МГТУ имени Баумана.

Ранее сообщалось, что в Басманном районе новостройка, возведенная по программе реновации, стала победителем конкурса лучших строительных проектов. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы / www.mos.ru
Автор: 19 августа 2022, 11:02 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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