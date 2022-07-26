В Москве начали производить скоростные лифты для высоток

Лифтостроительный завод в Щербинке начал серийное производство лифтов для высотных зданий. Они будут двигаться со скоростью до 2,5 метра в секунду, сообщил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

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