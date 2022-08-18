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Мой район
Коммунальщики начали готовить Москву к празднованию Дня города

Коммунальщики начали готовить Москву к празднованию Дня города

Москвичи отметят День города меньше чем через месяц.
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Совсем скоро Москва отметит 875-летие. Празднование будет проходить 10 и 11 сентября. К событию начали готовиться коммунальщики. Им предстоит промыть и привести в порядок около двух тысяч инженерных сооружений: например, мосты, тоннели, пешеходные переходы. Также приберут набережные, причалы, фонтаны и памятники.

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Все работы планируют завершить до конца августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Свыше 1,1 тысячи объектов городской инфраструктуры покрасим", – добавил он. На уборке задействовано 200 единиц техники и около 500 сотрудников коммунальных служб.

Пока коммунальщики готовят столицу ко Дню города, москвичи – участники проекта "Активный гражданин" – решили, какой будет программа празднования. Почти половина из них проголосовала за проведение общегородских мероприятий в парках культуры и отдыха. Более 30% выбрали специальные мероприятия для детей, а 12% – программы с участием благотворительных фондов.

Концерты современной музыки и театрализованные представления – самые популярные мероприятия среди окружных. Концерты классической музыки желают посетить более 20% участников голосования, а поэтические программы – 6%.

Напомним, в Москве реализуется масштабная программа благоустройства "Мой район". Ее главная цель – создание комфортной городской среды и улучшение качества жизни во всех уголках развивающегося мегаполиса, в том числе в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО).

В рамках программы приводят в порядок не только различные территории города, но и строятся объекты социальной инфраструктуры: например, школы, детские сады, спортивные комплексы, учреждения культуры. Создаются новые детские и спортивные площадки, парки, скверы, открываются ярмарки.

Ранее сообщалось, что празднование Для флага России пройдет 22 августа на Поклонной горе, столичных парках, библиотеках, музеях, кинотеатрах "Москино", культурных центрах. Подготовлено множество тематических мероприятий. Подробнее о том писали "Дни.ру".

ПРОПАЛИ ДОКУМЕНТЫ НА КВАРТИРУ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Фото: М. Денисов / www.mos.ru
Автор: 18 августа 2022, 10:51 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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