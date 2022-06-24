В Филях-Давыдкове готовят к вводу новые корпуса школы-интерната МГУ

Новые корпуса школы-интерната А. Н. Колмогорова готовы на 99%.

В Москве есть школы, которыми гордится не только город, но и вся Россия. Например, такой является школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени Ломоносова (СУНЦ МГУ). Здесь обучаются одаренные дети из регионов страны. Они побеждают на олимпиадах и участвуют в научных конференциях самого высокого уровня.

Поскольку многие мечтают учиться в этом заведении, три года назад было принято решение о строительстве еще двух корпусов – учебного и жилого. К настоящему моменту здания уже построены. Они находятся в районе Фили-Давыдково на улице Кременчугской, 11. Сейчас объекты, рассчитанные на 180 человек, готовят к вводу в эксплуатацию.

Учебный корпус разделен на три части: центральную, четырехэтажную и двухэтажные пристройки спортивного зала и обеденного зала с кухней. Вторые этажи заняли лекционные аудитории, каждая из которых рассчитана на 120 мест. На цокольном этаже – центральный вход, раздевалки, вестибюль и технические помещения.

На первом этаже к зданию учебного корпуса примыкает надземный переход, ведущий к старому учебному корпусу.

В центральной четырехэтажной части расположились кабинеты химии, физики, биологии, универсальные учебные кабинеты, кабинеты иностранного языка, технического черчения и рисования, информатики и вычислительной техники, а на четвертом этаже – компьютерная лингвистическая лаборатория, библиотека с книгохранилищем и зимний сад.

"Сейчас завершаются работы по наружным инженерным сетям и благоустройству территории. Ведется пусконаладка установленного технологического оборудования. Работы финансируются за счет средств федерального бюджета", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Кстати, согласно проекту, здесь также сделают спортивный стадион, беговые дорожки, волейбольную площадку и зону легкой атлетики.



Школа-интернат имени А. Н. Колмогорова образована в 1988 году. Система обучения здесь близка к университетской. Занятия в форме лекций и семинаров дополняются системой спецкурсов, факультативов, кружков и клубов по интересам.