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Жилые корпуса по программе реновации у МЦК Новохохловская введут в 2023 году

Жилые корпуса по программе реновации у МЦК Новохохловская введут в 2023 году

Строители готовятся ввести в эксплуатацию дом в составе трех корпусов у станции Московского центрального кольца (МЦК) Новохохловская. Об этом сообщил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
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Новостройка расположена в районе Нижегородский на улице Новохохловская, земельный участок 1. Дом имеет хорошую транспортную доступность: на метро и МЦК оттуда можно быстро доехать в любую точку Москвы, отметил Загрутдинов.

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Глава департамента уточнил, что новостройка расположена в 700 метрах от станции МЦК Новохохловская.

По словам Загрутдинова, на объекте продолжаются монолитные работы, монтируются окна и кровля, внутренние инженерные системы, ведется чистовая отделка жилых помещений. Строители начали благоустраивать окружающую территорию, сообщил он.

Здание состоит из трех жилых корпусов, объединенных подземной частью. Фасады дома облицуют бетонной плиткой под кирпич.

В новостройке будет 1028 квартир. Из них 281 однокомнатная, 514 двухкомнатных, 212 трехкомнатных и 21 четырехкомнатная. 16 квартир оборудуют для маломобильных жильцов: строители увеличат ширину коридоров, установят специальную сантехнику.

Первые этажи будут приспособлены под коммерческие помещения. Там откроются магазины, салоны красоты, кафе, спортклубы и другие заведения, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"

Напомним, что дом по реновации с тремя корпусами возведут и на улице Гарибальди в Обручевском районе. Здания объединит подземная одноуровневая парковка.

Участники программы реновации могут докупить дополнительные квадратные метры. Переселенцы заключили уже 1,7 тысячи договоров, что позволило им приобрести дополнительно 115 тысяч "квадратов" жилья, рассказал ранее руководитель Стройкомплекса Москвы Андрей Бочкарев.

Программу реновации утвердили в 2017 году. В нее входит 5175 домов. В основном это устаревшие морально и физически пятиэтажные дома, построенные более 50 лет назад.

Вместо тесных квартир в "хрущевках" участники программы реновации получают просторное жилье с полной отделкой класса комфорт. Делать ремонт переселенцам не нужно – достаточно перевезти вещи. Новые дома строятся в максимально возможной близости от старых.

Первый этап программы завершен на 40%. Второй продлится с 2024 по 2028 годы, третий – с 2029 по 2032 годы.

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Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"
Автор: 6 декабря 2022, 14:32 Источник: Стройкомплекс Москвы ✓ Надежный источник

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