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Более двух тысяч жителей ТиНАО получили новые квартиры по программе реновации

Более двух тысяч жителей ТиНАО получили новые квартиры по программе реновации

Программа реновации проходит не только в границах "старой" Москвы, но и в Троицком и Новомосковском административных округах. С начала 2022 года в новые квартиры переехали более двух тысяч жителей ТиНАО.
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С момента старта программы в Троицком и Новомосковском административных округах началось переселение из 41 ветхого дома. Им предоставили квартиры в пяти новостройках.

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Всего в Новой Москве за время действия программы новые квартиры увеличенной площади получили свыше 3,5 тысячи человек. Из них 2,2 тысячи – с начала текущего года, сообщил министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

Переселение в Троицком и Новомосковском округах началось в 2020 году. Из 13 старых домов переехали жители поселка Шишкин Лес.

На сегодняшний день в Новой Москве строится и проектируется еще восемь объектов, уточнил глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин. По его словам, в ТиНАО расселено 25 домов, из них 15 снесено. Его слова передает портал mos.ru.

В реализации программы власти Москвы прислушиваются к мнению жителей. Будущие переселенцы могут направить свои замечания и пожелания по планировке кварталов реновации.

Так, замечания возникли у жителей района Бабушкинский. Там планировали построить гостиницу, но вместо нее решено возвести социальные объекты.

В районе Северное Тушино местные жители предложили перенесли место размещения пешеходного перехода. Власти пошли навстречу просьбам горожан. Также в районе отказались от строительства дороги, которая прошла бы рядом с домами.

Программа реновации – это не только жилье, но и социальные объекты. Так, в 2024 году в Зеленограде, Некрасовке и Измайлове построят новые районные поликлиники.

Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"

Программу реновации в августе 2017 года утвердил мэр столицы Сергей Собянин. Первый этап продлится до 2024 года. Расселят 1087 домов. 52 здания уже демонтировали. Второй этап пройдет с 2024 по 2028 годы, третий – в 2029-2032 годах.

Москвичи получают квартиры с полной отделкой комфорт-класса. Там установлены современные стеклопакеты, радиаторы отопления, электрическая плита.

Дома по реновации строятся в максимально возможной близости от старых. Переселенцы сохраняют привычный образ жизни: пользуются теми же социальными объектами, станциями метро, остановками общественного транспорта, магазинами, местами отдыха.

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Фото: Воронин Денис/Агентство "Москва"
Автор: 15 декабря 2022, 11:29 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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