В школах Москвы начался новый сезон проекта "Урок с чемпионом"

За три года участие в проекте "Урок с чемпионов" приняли 25 знаменитых спортсменов.

Несколько лет назад в школах Москвы стартовал уникальный проект "Урок с чемпионом", в котором сочетаются воспитательная и образовательная составляющие. Для учеников проводят мастер-классы знаменитые спортсмены. Они знакомят детей с видами спорта, которыми занимаются сами, а также раскрывают секреты своих тренировок.

"Это лучшая мотивация для занятий физкультурой и посещения спортивных секций. Ребята на реальных примерах понимают, как важно ставить цели и стремиться к их достижению", – отметил директор Московского центра "Патриот.Спорт" Марат Кучушев.

На сегодняшний день участниками этого проекта являются свыше 100 московских школ и колледжей. Новый сезон проекта "Урок с чемпионом" уже стартовал. Первое занятие по уже сложившейся традиции провел олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по гандболу заслуженный мастер спорта России Денис Кривошлыков в школе "Золотое сечение" на Ленинском проспекте. Спортсмен является руководителем проекта.

"Главная цель [проекта] — не обучить детей новым приемам и техникам, а сформировать стимул, потребность учиться самостоятельно, регулярно заниматься физкультурой и спортом, укреплять тело и дух", – рассказал Кривошлыков.

В этом учебном году школьники встретятся как с постоянными гостями проекта, так и с новыми участниками. Например, в школе № 2116 урок провел · олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы по вольной борьбе заслуженный мастер спорта России, заслуженный тренер России Давид Мусульбес.

В октябре со школьниками встретится олимпийская чемпионка, чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию заслуженный мастер спорта России Елена Азарова.

За все время участие в проекте приняли 25 профессиональных спортсменов, в том числе олимпийские чемпионки Ирина Сумникова, Ирина Привалова и Вера Шиманская, а также серебряный призер Олимпийских игр Екатерина Гамова.

Двукратный чемпион мира по фехтованию на колясках, восьмикратный чемпион России член сборной России, мастер спорта международного класса Николай Лукьянов провел уже несколько мастер-классов для школьников Москвы. Благодаря ему дети понимают, что для достижения цели не бывает преград.

Для участия в проекте "Урок с чемпионом" руководству школы необходимо оставить заявку на сайте Московского центра "Патриот.Спорт".