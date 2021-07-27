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На участке ЮВХ от Грайвороновской до Шоссейной улицы построят пять эстакад

На участке ЮВХ от Грайвороновской до Шоссейной улицы построят пять эстакад

В Москве продолжается строительство Юго-Восточной хорды (ЮВХ).
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Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Восточная хорды и Южная рокада являются ключевыми мегапроектами развития дорожно-транспортной сети столицы. ЮВХ протянется от шоссе Энтузиастов до 35-го километра МКАД. Она улучшит транспортное сообщение сразу 22 районов, в которых проживает более двух миллионов человек. Строительство ЮВХ достаточно сложное, ведь почти вся она – в коридоре существующих железнодорожных путей.

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Так, на строящемся сейчас участке ЮВХ от Грайвороновской до Шоссейной улицы появится развязка с Волгоградским проспектом, состоящая из пяти эстакад. Поскольку застройка здесь плотная, маршрут хорды на этом месте пройдет по эстакаде основного хода. Здесь специалисты уже возвели 37 из 44 опор, смонтировали 516 тонн металлоконструкций пролетных строений.

На левоповоротном съезде с Волгоградского проспекта по направлению к основному ходу движения к Каширскому шоссе уже возвели 10 опор эстакады, а также смонтировали 655 тонн конструкций пролетов. В сторону Московской области готово семь опор и смонтировано 535 тонн металлоконструкций.

Две другие эстакады – это съезд в сторону Рязанского проспекта и съезд в сторону МКАД. На первом уже готово свайное основание трех опор из четырех запланированных, а на втором – первая опора из десяти.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" (инжиниринговый холдинг выступает генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком ряда участков Юго-Восточной хорды) Юрий Кравцов сообщил, что на участке также началось строительство дождевой канализации и переустройство коллектора этой канализации.

"На сегодня выполнено порядка 30% работ по переустройству кабельных линий 0,4-10 кВ. Также начато переустройство высоковольтных кабельных линий 110 кВ и завершено сооружение монолитной подземной части одного из двух стопорно-переходных колодцев", – рассказал руководитель компании.

Напомним, ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщал, что в 2021 году построят участок Северо-Восточной хорды от Открытого до Ярославского шоссе, а в 2022-м работы по созданию 35-километровой магистрали завершатся полностью.

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Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»
Автор: 27 июля 2021, 16:56 Источник: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы ✓ Надежный источник

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