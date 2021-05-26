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Участок Северо-Восточной хорды от Открытого до Ярославского шоссе построят в 2021 году

Участок Северо-Восточной хорды от Открытого до Ярославского шоссе построят в 2021 году

Северо-Восточная хорда снизит транспортную нагрузку на центр города, Третье транспортное кольцо и МКАД.
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Северно-Восточная хорда (СВХ) является одним из ключевых проектов дорожной инфраструктуры Москвы. Бессветофорная магистраль свяжет север, восток и юго-восток столицы. Участки, которые уже открыли для автомобилистов, бесспорно преобразили близлежащие районы.

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Юго-Восточная хорда улучшит транспортную доступность более 20 районов Москвы

Например, на севере водителям больше нужно выезжать на кольцевую автодорогу для поездок между районами Ховрино, Головинский и Западное Дегунино. Новая дорога снизила нагрузку на Большую академическую улицу, Дмитровское и Коровинское шоссе, а также улучшило ситуацию в соседних регионах.

Однако водители все еще пользуются неширокими улицами Метрогородка, Ростокина, Преображенского, Богородского и других районов, чтобы проехать к ВДНХ, проспекту Мира, Ярославскому, Алтуфьевскому и Дмитровскому шоссе. Это доставляет неудобства.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что 2021 году построят участок от Открытого до Ярославского шоссе, а в 2022-м работы по созданию СВХ длиной около 35 километров завершатся полностью. Руководитель Стройкомплекса также отметил, что оставшиеся участки хорды являются самыми сложными с точки зрения проектирования и строительства.

Трасса пройдет от дороги Москва – Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца (МЦК) до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки-Люберцы.

Напомним, в Москве также строится Юго-Восточная хорда (ЮВХ). Она пройдет от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе, соединит крупные магистрали и улучшит транспортную доступность более 20 районов с населением около двух миллионов человек – Печатники, Текстильщики, Северное и Южное Бутово, Марьино и других.

Общая протяженность Юго-Восточной хорды составит 28 километров. Будет построено 55 искусственных сооружений протяженностью 22 километра и 11 пешеходных переходов. С учетом съездов и других объектов благодаря ЮВХ в столице появится около 100 километров новых дорог. Хорду планируется построить до конца 2023 года.

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Фото: Мобильный репортер/АГН Москва
Автор: 26 мая 2021, 16:22 Источник: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы ✓ Надежный источник

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