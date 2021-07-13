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На Сокольнической линии московского метро появится станция "Новомосковская" с оригинальным дизайном

На Сокольнической линии московского метро появится станция "Новомосковская" с оригинальным дизайном

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал о строительстве станции метро "Новомосковская", которую из-за необычного дизайна уже нарекли "маяком".
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Метро города Москвы по праву считается одним из самых современных и комфортных подземок во всем мире. Столичный метрострой, действительно, удивляет, но не только космическими скоростями строительства новых станций, но и футуристическим дизайном некоторых из них. Яркий пример – станция "Новомосковская", которая до конца 2023 года должна соединить Сокольническую линию метро с Сосненским поселением Москвы. Отметим, что решение о строительстве инициировано мэром Москвы Сергеем Собяниным.

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Платформу новой станции украсит скульптура всемирно известного автора, члена Союза художников России Даши Намдакова. Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов раскрыл секреты дизайн-проекта станции "Новомосковская", за концептуальную основу которой принята идея вектора развития новой динамичной Москвы.

"Выполненная в духе минимализма, она будет символизировать движение и динамичное развитие Москвы. За основу архитектурно-художественной концепции было принято название станции и идея вектора развития новой динамичной Москвы. Кроме того, сам объект расположен в месте сложной транспортной развязки. Наружные конструкции и платформа имеют пластичные формы. Фасад будет выполнен из перфорированных листов, с большим количеством остекления, которое обеспечит максимальную освещенность интерьера. В темное время суток "Новомосковская" будет служить "маяком" для пассажиров", – отметил Кузнецов.

Он также подчеркнул, что при установке скульптуры-колонны Даши Намдакова будет применен интересный прием, когда симметрия самой скульптуры контрастирует с ассиметрией общего объема здания. Арт-объект выполнят из фибробетонных панелей, отлитых по индивидуальным формам с последующей ручной обработкой.

Линейная подсветка пассажирской зоны, по мнению главного архитектора Москвы, раскроет скульптурность формы. Благодаря резкости естественного и искусственного освещения атмосфера внутри будет постоянно меняться. Входную группу украсит вылетная консоль.

Помимо оригинального дизайна при строительстве особое внимание уделят и удобству пассажиров. Станция будет отапливаемой: внутри установят больше вентиляционного оборудования, за счет чего увеличат подачу теплого воздуха.

"Новомосковская" будет располагаться в ТиНАО вдоль трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, на пересечении с улицей Александры Монаховой. Продление красной ветки метро до этой станции позволит значительно улучшить транспортное обслуживание жителей округа, района Южное Бутово, а также новых кварталов поселка Коммунарка.

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Фото: М. Денисова. Mos.ru
Автор: 13 июля 2021, 14:35 Источник: stroi.mos.ru ✓ Надежный источник

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