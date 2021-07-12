Онлайн-маршрут по Останкинскому району появился на портале "Узнай Москву"

В рамках столичной программы "Мой район" для портала "Узнай Москву" разработан познавательный онлайн-тур по Останкинскому району, включающий 19 остановок.

Москва – одна из лучших европейских столиц. Здесь гармонично сочетаются древняя история и современные технологии. Тому подтверждение – совместный проект московских департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки "Узнай Москву", который включает в себя фотографии и описания более двух тысяч зданий, 666 памятников, 333 музеев, 83 квеста и более 160 тематических маршрутов по различным районам столицы.

В рамках программы по благоустройству "Мой район" на портале открылся виртуальный тур по Останкинскому району Москвы. Онлайн-маршрут начинается у "Городской фермы" на ВДНХ, а завершается на аллее Космонавтов. Всего же тур включает в себя 19 познавательных остановок.

Об особенностях нового интерактивного маршрута рассказала руководитель проекта "Узнай Москву" в городском департаменте информационных технологий Ксения Виноградова: "Останкинский – один из самых больших районов на северо-востоке столицы, и маршрут для прогулки получился очень разнообразным. Виртуально гуляя по нему, можно познакомиться с крупнейшим в мире экспозиционным и рекреационным комплексом ВДНХ, пройтись по воздушной тропе среди вековых дубов и посетить “космические” места района. А еще участники экскурсии узнают, как зарождалось телевидение, и полюбуются видами Останкинской башни через экран зворыкинского телевизора. Новый маршрут на портале “Узнай Москву” познакомит пользователей с интересными местами ВДНХ и расскажет о многовековой истории района. Интерактивный гид содержит фотографии всех объектов и подробное описание каждого пункта маршрута".

Вот лишь несколько точек из нового тура, способных приковать внимание "прогуливающихся" и поведать много интересного: зеленый лабиринт, ботанический сад, оранжерея и экотропа, памятник пионеру телевидения и храм в стиле барокко, а также "космические" места Москвы.

Кроме того, у посетителей онлайн-тура появится возможность узнать, где любил охотиться царь Алексей Михайлович, в каком доме жил конструктор Сергей Королев и где принимали польского монарха. Самые интересные места города можно посмотреть как на сайте проекта "Узнай Москву", так и в мобильном приложении.