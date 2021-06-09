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Начинается строительство двух станций центрального участка Троицкой линии московского метро

Начинается строительство двух станций центрального участка Троицкой линии московского метро

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов и заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказали о строительстве новой линии метро Москвы.
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Специалисты приступили к строительству центрального участка Троицкой линии – станций "Академическая" и "Улица Строителей". На первой, где будет пересадка на Калужско-Рижскую линию, начался демонтаж ограждающих конструкций котлована (завершен на 15%). К активной разработке грунта приступят в августе 2021 года. По словам Юрия Кравцова, на станции "Улица Строителей" сейчас делают "пионерскую траншею", после чего специалисты займутся ограждением котлована.

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Работы ведутся в условиях плотной городской застройки. Все расчеты по оценке влияния строительных работ на окружающие здания и зеленые насаждения были произведены заранее. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что работы ведутся с соблюдением всех норм и требований безопасности, установлены информационные щиты.

Троицкая линия метро соединит городской округ Троицк с Московским центральным кольцом. Длина ветки составит 40 километров. Наукоград Троицк, который находится в 20 километрах от МКАД, станет самым дальним от центра Москвы местом, до которого дотянется столичная подземка.

Вблизи новой линии проживают более одного миллиона человек, работают и учатся еще несколько сотен тысяч граждан. Каждый день новой веткой смогут пользоваться около 100 тысяч человек.

Напомним, что сейчас ведется активное строительство другой, не менее важной ветки столичной подземки – Большой кольцевой линии (БКЛ). Специалисты заняты созданием тоннеля от станции "Печатники" до станции "Нагатинский затон". Его протяженность составит 1650 метров. Работы ведутся в условиях сложной гидрогеологии.

Также на станции "Марьина Роща" завершилось строительство 25-метрового прохода для пересадки на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии. Ее оформят в светлых тонах, в вестибюле появятся округлые колонны, а опорами наземного павильона станут огромные шары. Станция будет самой глубокой на БКЛ (70 метров) и второй по глубине в московском метро (станция "Парк Победы" – 84 метра).

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Фото: mos.ru
Автор: 9 июня 2021, 14:55 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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