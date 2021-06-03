В экс-промзоне "ЗИЛ" построят дорогу с остановками общественного транспорта

За арест Лукашенко назначили награду Откровенные фото Фриске шокировали народ Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Как на панель": явившаяся в Кремль в красных трусах Бузова взбесила россиян
Видны все прелести: Кабаева возмутила россиян слишком откровенным нарядом
"Печально": Вера Брежнева сообщила об уходе
"Когда я делаю это – мне приятно": Вера Брежнева шокировала интимными подробностями
партнеры
Четверг
3 июня
Лента новостей
18:00
Затерроризированный предполагаемой дочерью актер Стержаков безуспешно продает имущество
17:48
Кудрин предрек всем россиянам регулярные выплаты из госбюджета
17:44
Признали виновным: любитель петь про наркотики Моргенштерн жестоко поплатился
17:37
В Минобороны России сделали заявление о начале новой холодной войны
17:16
Переломаны руки и нога: звезда сериала "Домашний арест" серьезно покалечилась
17:01
Певица Слава рассказала о сексе с Тимати и Егором Кридом
16:52
Прибавила лет 10: Валерия резко постарела
16:46
Расставание с Лазаревым больно ударило по Малиновскому: О тебе все мои мысли
16:39
Политолог Тренин: Москва предупредила США о грядущей войне из-за Зеленского
16:29
Истощенная звезда "Секретных материалов" Андерсон пережила несколько нервных срывов
16:18
Караулова впервые стала мамой: Спасибо, что выбрал нас
16:16
С крышей не все в порядке: Волочкова побежала жаловаться в суд
16:12
Появилась шокирующая информация о беременности Бузовой: сделала УЗИ?
16:11
"Серьезно переломилась": задержанный за наркоту Тима Белорусских развелся с выпавшей с 7 этажа женой
15:48
Стало совсем туго: Лорак вынуждена распродавать одежду и личные вещи
15:46
Никогда не видела: Сара Джессика Паркер из "Секса в большом городе" повергла в шок признанием
15:34
Родила раньше срока: звезда "Улиц разбитых фонарей" Мельникова мучается от осложнений после ковида
15:30
Тайно поженившиеся Федук и Новикова раскрыли детали помолвки
15:18
"Все такое несчастное!": разочарованная Вайкуле влепила смачную пощечину Шатунову
15:15
Мгновенный оргазм: Кравец отказалась орально удовлетворять любвеобильного мужа
15:10
Стало известно о состоянии звезды "Мажора" незадолго до смерти
15:00
Оскандалившаяся Лариса Долина отбилась от травли
14:53
В Киеве объявили о намерении лишить Лукашенко почетного звания
14:39
"Пойдем, я тебя чпокну": Чехова заявила о домогательствах женатого продюсера
14:34
Больше не выходит на связь: душевный недуг истерзал звезду "Зачарованных"
14:32
Ирина Шейк воссоединилась с Брэдли Купером ради дочери
14:31
В Волоколамске уголовник украл из незапертого дома 150 тысяч рублей
14:29
Вслед за Манукяном: супруги Пынзарь стали ведущими шоу "Дом-2"
14:19
Дебошир разгромил топором магазин в Подмосковье
14:19
Нарушившая закон Седокова залезла на барную стойку
14:06
В Кургане на пешеходном переходе сбили мужчину с ребенком
13:58
Эксперт: переговоры Путина и Байдена приведут к новому обострению в Донбассе
13:49
Больной Моргенштерн не может нормально передвигаться
13:49
Пьяная Чехова завалилась на пол в страшных судорогах на глазах у толпы
13:37
"Вытирай!": жена Виторгана заставила маленьких дочек работать до седьмого пота
13:32
"Просто жесть какая-то": беременная ведущая "Дома-2" рассказала об экстренной госпитализации
13:24
В Москве произошел крупный пожар
13:24
Внезапную смерть звезды "Мажора" связали с кончиной Турчинского
12:53
Проигравшая Питту в суде Джоли пригрозила вывести его на чистую воду
12:42
Збруев рвет и мечет из-за вопиющей деградации: Убивает нечто живое
12:40
Перестает двигаться, глотать, дышать: Жасмин ищет 170 миллионов для спасения от смертельной болезни
12:37
"Жизнь кончилась": со звездой сериала "Пищеблок" случилась истерика на пробах
12:30
"Вульгарная и провинциальная!": Васильев взорвался в эфире "Модного приговора"
12:28
В России выявили 8933 новых случая заражения коронавирусом
12:21
Байден сообщил о террористической угрозе со стороны белых расистов
12:03
"Не ведает, что творит": Разин предупредил проигравшего суд Шатунова о больших неприятностях
11:47
Наживший проблемы Моргенштерн потратил 14 миллионов ради адвоката
11:46
Яковлева откровенно о втором ребенке: Отказалась
11:25
Любовница Прилучного сделала заявление о беременности
11:19
Песков сделал заявление о возвращении послов после саммита Путина и Байдена
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Сомкни ноги и надень трусы": Рождественская плюнула в сношавшуюся с 15 лет актрисульку Проклову
Вторая Легкоступова! Опухшая Максакова рядом с граненым стаканом шокировала внешностью
Пугачева в гневе вычеркнула из семьи близких Орбакайте людей
"Красивая пара": Барановскую похвалили за выбор Борисова
"Где-то перекрестился Тарасов": Бузова шокировала россиян новой должностью
Проклова наконец озвучила имя совратившего ее режиссера
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
В экс-промзоне "ЗИЛ" построят дорогу с остановками общественного транспорта

В экс-промзоне "ЗИЛ" построят дорогу с остановками общественного транспорта

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов рассказал, какие работы будут выполнены на территории бывшей промзоны.
прочитано 102 раза

В Москве продолжают осваивать бывшие промзоны, превращая их в современные пространства для комфортной жизни. Например, развивается территория бывшего завода ЗИЛ. Здесь создают условия для удобного передвижения автомобилистов и пешеходов.

ПО ТЕМЕ

В промзоне "ЗИЛ" начали строить 600-метровый мост через затон Новинки

В Даниловском районе Москвы откроют школу на тысячу мест

Недавно столичные власти согласовали проект строительства магистральной улицы длиной более километра на "ЗИЛе". Здесь будет современная дорога с тротуарами, остановками общественного транспорта в заездных карманах, освещением и дорожными знаками, появятся удобные съезды.

Управлять дорожным движением поможет интеллектуальная транспортная система. На этом участке установят стратегический детектор транспорта и три поворотные видеокамеры высокого разрешения.

При строительстве специалисты не забывает о доступной и безопасной среде для маломобильных граждан. Согласно проекту, здесь сделают широкие тротуары, по которым без проблем смогут передвигаться инвалиды на креслах-колясках, а также установят пониженные бортовые камни у пешеходных переходов, оклеят опоры освещения светоотражающей пленкой и нанесут наземные тактильные указатели.

"Длина будущей дороги – более километра, ширина проезжей части – от 7,5 до 15 метров. Также предусмотрено переустройство существующих инженерных коммуникаций, попадающих в зону производства работ, и прокладка ливневой и городской канализации, теплосети водопровода, наружного освещения", – рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Реорганизация промзоны "ЗИЛ" завершится в 2028 году. На территории бывшего завода построят 5,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Помимо жилья здесь возводятся социальные и спортивные объекты.

Например, в этом районе появилась школа на 2,5 тыс. мест с детским технопарком "Кванториум", функционируют "ЦСКА АРЕНА", олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой, спорткомплекс с бассейном "Акватория ЗИЛ", открыт парк "Тюфелева Роща".

Ранее "Дни.ру" писали о строительстве 600-метрового моста через затон Новинки. Он будет иметь по две полосы движения в каждую сторону, с обеих его сторон предусмотрены тротуары для пешеходов.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Денис Гришкин/АГН Москва
Автор: 3 июня 2021, 17:52 Источник: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Серьезно переломилась": задержанный за наркоту Тима Белорусских развелся с выпавшей с 7 этажа женой

Артист не выдержал
Шоу-бизнес

Караулова впервые стала мамой: Спасибо, что выбрал нас

Артистка показала ребенка
Шоу-бизнес

Родила раньше срока: звезда "Улиц разбитых фонарей" Мельникова мучается от осложнений после ковида

Актриса поделилась наболевшим
Шоу-бизнес

Тайно поженившиеся Федук и Новикова раскрыли детали помолвки

Стали известны подробности

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+