В Филимоновском появится детский сад на 325 мест

Трехэтажное здание образовательного учреждения будет рассчитано на 13 групп.

Эксперты прогнозируют, что к 2035 году в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) будут проживать около 1,6 миллиона человек. Такая тенденция объяснила уровнем жизни на новых территориях – он уже вплотную приблизился к общемосковскому.

Количество жителей увеличивается, а значит, возникает необходимость в строительстве новых образовательных учреждений. С 2012 года в ТиНАО построили 19 школ и 54 детских сада. В ближайшие три года планируется возвести еще 96 таких объектов.

Например, в поселении Филимоновское появится детский сад. Он будет построен в составе жилой застройки. Трехэтажное здание рассчитано на 13 групп по 25 человек для детей подготовительного, младшего, среднего и старшего возрастов.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, недавно была согласована проектная документация. Строительством здания займется инвестор.

"Группы в детском саду будут организованы отдельными блоками с раздевалками, игровыми, спальням, буфетом и туалетами. Запроектированы музыкальные и физкультурные залы, а также кабинет для развивающих занятий", — рассказал Леонов.

Также в здании дошкольного учреждения оборудуют административные, санитарно-бытовые помещения для персонала, комнату охраны, медицинский и процедурный кабинеты. О благоустройстве прилегающей территории не забудут. Здесь появятся спортивные площадки, скамейки, новое освещение, высадят кустарники, цветы, разобьют газон. Площадь возле детского сада будет ограждена.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отмечал, что инвесторы вносят значительный вклад в развитие социальной инфраструктуры города, ведь около 40% таких объектов в столице строится за счет внебюджетных источников.

"В Москве реализуется принцип комплексного развития всех округов и районов без исключения. Активное участие в этом принимают инвесторы: они строят не только жилье, но и объекты социальной инфраструктуры", — сообщал заммэра.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что в Щаповском построят школу с детским садом на 650 и 150 мест соответственно. В здании будут учебные классы, залы для музыкальных занятий, рисования, изучения иностранных языков, утренников, а также аудитории для секций.