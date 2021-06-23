ФОК с бассейнами для взрослых и детей построят в Северном Измайлове

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что физкультурно-оздоровительный комплекс в Северном Измайлове будет четырехэтажным. Площадь здания составит 9,7 тысячи квадратных метров. Спорткомплекс сможет принимать до 180 посетителей одновременно.
По словам Войстратенко, в здании будут взрослый и детский бассейны, раздевалки, тренерские, универсальные игровой и тренажерный залы, помещения персонала, технические и вспомогательные помещения. На подземном этаже оборудуют парковку на 59 машино-мест.
Известно, что здание построят за счет инвестора, отделку и поставку оборудования выполнит арендатор. Председатель Мосгосстройнадзора отметил, что строительство спортивных комплексов способствует развитию социальной инфраструктуры районов.
"В пешеходной доступности от нового ФОК расположены стартовые площадки для домов по программе реновации, и спортивный комплекс будет востребован", – рассказал Войстратенко.
Разрешение на строительство ФОК в Северном Измайлове действительно до 23 февраля 2023 года. График проверок Центра экспертиз будет составлен после того, как начнутся работы по возведению спортивного сооружения. Специалисты выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ. Комитет установит контроль за соблюдением строителями противоэпидемических требований, сообщил глава Мосгосстройнадзора.
Стоит отметить, что в этом году в Москве планируют открыть 13 новых спортивных объектов. За последние 10 лет в столице построили более 140 крупных спортивных сооружений: футбольных полей, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов, стадионов и дворцов спорта.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали о том, что спортивные комплексы построят в четырех районах Москвы. Здание в Старом Крюкове введут в эксплуатацию до конца 2021 года. Спортивные сооружения площадью 3,9 тысячи квадратных метров возведут в Гольянове и Ивановском. В Южном Бутове появится два физкультурно-оздоровительных комплекса площадью 11,2 тысячи квадратных метров и 5,7 тысячи квадратных метров.
Популярные темы форума
Отношения
Что делать?
Даня Милохин
Подскажите проверенную гадалку?1
Критические дни не регулярные
АНИ ЛРАК КОНСТАНТИН МЕЛАДЗЕ
У вас уже пошли дожди?
Сделала вакцину теперь плохо
Прямая линия с Путиным
Когда уже можно будет улететь в Европу?