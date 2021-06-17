Станция "Университет дружбы народов" Троицкой линии московского метро готова более чем наполовину

В Москве продолжается строительство 16-ой линии метро.

По интенсивности строительства метро Москва прочно удерживает первое место в мире. Открытия каждой станции ждут тысячи москвичей, особенно жители отдаленных от центра Москвы районов. Сейчас ведется активное строительство Троицкой линии метрополитена, которая в будущем свяжет городской округ Троицк с Московским центральным кольцом (МЦК).

На первом участке Троицкой линии протяженностью свыше 13 километров строится пять станций: "Улицы Новаторов", "Университета дружбы народов", "Улицы Генерала Тюленева", "Славянского мира" и "Мамырей". Все они уже связаны тоннелями.

Власти Москвы сообщили, что готовность станции "Университет дружбы народов" Троицкой линии уже превысила 50%. Эта станция очень важна, ведь в шаговой доступности от нее расположено сразу несколько вузов, в том числе Российский университет дружбы народов, Российский государственный геологоразведочный университет, Институт биоорганической химии РАН.

Новая станция строится на границе районов Обручевский и Коньково, вдоль улицы Академика Опарина, возле пересечения с улицей Миклухо-Маклая.

Как только Троицкую линию введут в эксплуатацию, разгрузятся Калужско-Рижская и Сокольническая линии метрополитена, а улицы станут свободнее на 20%. В составе строящейся ветки будет 17 станций. Длина линии составит 40 километров. Предполагается, что каждый день ей будут пользоваться около 100 тысяч пассажиров.

Ранее "Дни.ру" подробно писали о строительстве станций "Академическая" и "Улица Строителей" Троицкой линии. Работы ведутся в условиях плотной городской застройки. Все расчеты по оценке влияния строительных работ на окружающие здания и зеленые насаждения были произведены заранее.

Также в Москве продолжается строительство Большой кольцевой линии метро. Например, в 2021-м в общей сложности будет введено 11 станций бирюзовой ветки. Две из них уже работают ("Народное ополчение" и "Мневники"). В следующем году откроют самую глубокую станцию БКЛ – "Марьина Роща".