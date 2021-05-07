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В Троицке в 2022 году построят новые улицы и дороги

В Троицке в 2022 году построят новые улицы и дороги

Улично-дорожная сеть Новой Москвы активно развивается. В 2022 году в городском округе Троицк введут в эксплуатацию несколько объектов общей протяженностью около трех километров.
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Речь идет о новых автодорогах и реконструированных улицах, сообщил руководитель стройкомплекса Москвы Андрей Бочкарев. Там появятся современные автобусные остановки, семь светофоров.

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"Для пешеходов дорожники оборудуют тротуары. Проектом также предусмотрено строительство мостового сооружения через реку Десну и подземного пешеходного перехода», – рассказал руководитель столичного стройкомплекса.

Бочкарев уточнил, что новые дороги и реконструированные улицы введут в эксплуатацию в 2022 году.

Сейчас в Троицке возводится магистральная улица, которая соединит маршрутами общественного транспорта район Заречье, центр городского округа и Калужское шоссе, сообщил глава Департамента развития новый территорий Владимир Жидкин.

Будут реконструированы улицы Заречная, часть улиц Городская и Текстильщиков. Там организуют движение общественного транспорта.

По словам Жидкина, также строится автомобильная дорога, которая доведет северную часть Октябрьского проспекта до Калужского шоссе. Это четырехполосная трасса длиной 1,5 километра. Вдоль дороги установят шумозащитные экраны.

"Следующим шагом, в рамках этих же мероприятий, в северной части города будет оборудован дополнительный выезд на Калужское шоссе путем продления Октябрьского проспекта», – рассказал Жидкин.

Ранее сообщалось о реконструкции лыжной базы "Лесная" в Троицке. Там приведут в порядок трассу, построят главное здание со вспомогательными помещениями.

Также на территории базы появится современный физкультурно-оздоровительный комплекс. В здании разместятся два игровых зала, помещения для занятий борьбой, хореографией, раздевалки для посетителей. Там оборудуют кабинеты для тренеров и врача, инвентарные, помещения для персонала, буфет и гардеробную.

На прилегающей территории обустроят проезды, парковки, установят малые архитектурные формы и фонари, высадят растения. Место будет приспособлено для маломобильных посетителей.

Ранее "Дни.ру" сообщали о реконструкции улично-дорожной сети в районе станции метро "Коммунарка" Сокольнической линии. Работы планируется завершить до конца 2021 года, говорил руководитель московского стройкомплекса Андрей Бочкарев.

Сейчас идет реконструкция улицы Сосенский Стан. Улицу Ясная продлят до отстойно-разворотной площадки общественного транспорта у метро "Коммунарка". Между улицами Александры Монаховой и Сосенский Стан появится магистральная улица длиной 0,5 километра.

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Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин
Автор: 7 мая 2021, 16:11 Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник

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