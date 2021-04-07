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Мой район
Капитальный ремонт Строгинского моста проведут меньше чем за год

Капитальный ремонт Строгинского моста проведут меньше чем за год

Рабочие приступили к ремонту Строгинского моста в Москве. За 20 лет путепровод деформировался.
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С 2011 года в столице были построены и реконструированы 16 автомобильных мостов. Например, был отремонтирован путепровод через Кожуховский затон Москвы-реки, который обеспечивает проезд к парку "Остров мечты". Также приведен в порядок Крылатский мост и другие похожие сооружения.

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За их состоянием московские власти пристально следят, ведь безопасность жителей и гостей столицы превыше всего. Специалисты часто проводят полное обследование мостов. Если выявляются серьезные проблемы, то выполняется текущий или капитальный ремонт.

Так, эксперты пришли к мнению, что необходимо приступить к реконструкции Строгинского моста. Последний раз сооружение ремонтировали в 1999 году. За это время стали непригодными гидроизоляция, деформационные швы и колейность дорожного покрытия.

Во время ремонтных работ будет частично ограничено движение транспорта. Автомобилистам станут доступны только две полосы в каждом направлении. Пешеходам останется тротуар. Трамваи будут осуществлять реверсивное движение лишь по одному из путей.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что мостовое полотно будет заменено: как на проезжей части, так и на тротуарах. Гидроизоляция и деформационные швы также будет обновлены.

"Запланированы работы по переборке ступеней лестничных сходов, облицовке гранитом пьедесталов декоративных фонарей-скульптур, замене ограждений тротуаров", – добавил Бирюков.

Ремонтные работы на Строгинском мосту, вероятно, будут завершены в декабре 2021-го. К слову, в этом году планируется привести в порядок 35 подобных сооружений.

Стоит отметить, что в Строгино благоустроены 123 двора, 120 детских и восемь спортивных площадок, а также 11 парковых зон. В этом же районе построены физкультурно-оздоровительный комплекс, клинико-диагностический центр и школа.

Напомним, в Москве существует программа "Мой район", благодаря которой развивается социальная инфраструктура. Строятся новые школы и детские сады, спортивные комплексы и досуговые учреждения, появляются объекты систем общественного транспорта.

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Фото: www.mos.ru
Автор: 7 апреля 2021, 18:18 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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