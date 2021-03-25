Название культурного центра в районе Строгино выберут москвичи

Программа "Мой район" ориентируется на желания и потребности жителей Москвы. В столице строят новые школы, детские сады и поликлиники исходя из запросов горожан. Так, жители города сами выберут название для нового культурного центра.



Для жителей столичного района Строгино запустили новый опрос. Им предстоит выбрать название культурного центра, открытого на месте кинотеатра "Таджикистан". Проголосовать за будущие изменения москвичи могут на платформе проекта "Активный гражданин". В голосовании можно выбрать один из двух вариантов — "Современник" или "Строгино". Но можно предложить и свою идею.

Культурный центр в районе Строгино открылся 11 марта. Двухэтажное здание площадью около шести тысяч квадратных метров разделено на две части — клубную и зрелищную.

Одним из главных направлений деятельности культурного центра станет современная хореография. В нем откроется "Школа исполнительского мастерства", где будут готовить к профессиональной работе на сцене.

Кроме того, в центре будут работать студии по семи творческим направлениям: музыкальному, художественному, танцевальному, театральному, ИТ, интеллектуального досуга и раннего развития. В библиотеке с читальным залом на 30 мест организуют зону коворкинга.

В лектории установлено специальное оборудование для проведения семинаров, встреч и мастер-классов. В клубе есть концертный зал на 510 мест, оснащенный профессиональным акустическим, световым и видеопроекционным оборудованием, а также гримерными для артистов.

Стоит отметить, что район Строгино всегда развивался активно. За несколько лет здесь привели в порядок 123 двора, 120 детских и восемь спортплощадок. Также благоустроены 11 парковых зон, проведено озеленение газонов, разбиты цветники и клумбы. Отремонтировано более полутора тысяч подъездов и девять домов, благоустроены территории шести школ и всех детских садов, построены ФОК, КДЦ и школа.

Качество городской среды в Москве за последние несколько лет преобразилось до неузнаваемости. В столице ликвидировали очереди в детские сады, повысили уровень и доступность школьного образования, открыли десятки центров госуслуг по всему городу, привели в порядок дворы и создали множество новых парков. Все это стало возможно благодаря городской программе "Мой район". Ее развитие позволяет москвичам не тратить время на поездки в другой район за качественными услугами или досугом. Чтобы позаниматься спортом, сходить в парк или посетить поликлинику, достаточно просто выйти из дома. Вся необходимая инфраструктура есть в каждом районе.