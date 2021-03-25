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Мой район
Название культурного центра в районе Строгино выберут москвичи

Название культурного центра в районе Строгино выберут москвичи

Программа "Мой район" ориентируется на желания и потребности жителей Москвы. В столице строят новые школы, детские сады и поликлиники исходя из запросов горожан. Так, жители города сами выберут название для нового культурного центра.
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Для жителей столичного района Строгино запустили новый опрос. Им предстоит выбрать название культурного центра, открытого на месте кинотеатра "Таджикистан". Проголосовать за будущие изменения москвичи могут на платформе проекта "Активный гражданин". В голосовании можно выбрать один из двух вариантов — "Современник" или "Строгино". Но можно предложить и свою идею.

Культурный центр в районе Строгино открылся 11 марта. Двухэтажное здание площадью около шести тысяч квадратных метров разделено на две части — клубную и зрелищную.

Одним из главных направлений деятельности культурного центра станет современная хореография. В нем откроется "Школа исполнительского мастерства", где будут готовить к профессиональной работе на сцене.

Кроме того, в центре будут работать студии по семи творческим направлениям: музыкальному, художественному, танцевальному, театральному, ИТ, интеллектуального досуга и раннего развития. В библиотеке с читальным залом на 30 мест организуют зону коворкинга.

В лектории установлено специальное оборудование для проведения семинаров, встреч и мастер-классов. В клубе есть концертный зал на 510 мест, оснащенный профессиональным акустическим, световым и видеопроекционным оборудованием, а также гримерными для артистов.

Стоит отметить, что район Строгино всегда развивался активно. За несколько лет здесь привели в порядок 123 двора, 120 детских и восемь спортплощадок. Также благоустроены 11 парковых зон, проведено озеленение газонов, разбиты цветники и клумбы. Отремонтировано более полутора тысяч подъездов и девять домов, благоустроены территории шести школ и всех детских садов, построены ФОК, КДЦ и школа.

Качество городской среды в Москве за последние несколько лет преобразилось до неузнаваемости. В столице ликвидировали очереди в детские сады, повысили уровень и доступность школьного образования, открыли десятки центров госуслуг по всему городу, привели в порядок дворы и создали множество новых парков. Все это стало возможно благодаря городской программе "Мой район". Ее развитие позволяет москвичам не тратить время на поездки в другой район за качественными услугами или досугом. Чтобы позаниматься спортом, сходить в парк или посетить поликлинику, достаточно просто выйти из дома. Вся необходимая инфраструктура есть в каждом районе.

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Фото В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/ АГН Москва
Автор: 25 марта 2021, 17:51 Источник: Сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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