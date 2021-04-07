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Мой район
Два старинных жилых дома в центре Москвы будут отремонтированы

Два старинных жилых дома в центре Москвы будут отремонтированы

Старинные дома в Таганском и Басманном районах Москвы будут обновлены. Скоро рабочие приступят к реставрации зданий.
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В настоящий момент в Москве ремонтируются сотни жилых построек. Старинные дома выглядят по-новому не только снаружи, но и внутри. Здания ремонтируются даже несмотря на то, что они не является объектами культурного наследия. Если строение не признано аварийным и не вызывает вопросов, то оно подлежит реставрации.

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Например, многоквартирный дом в Таганском районе (Серебрянический переулок, д. 9) был построен в 1860 году по индивидуальному проекту. В этом здании проведут внутренние и внешние работы: освежат цоколь, стены, окна, дверные откосы и декоративные элементы.

Что касается подвального помещения, то там будет отремонтирована напольная стяжка, покрасят стены и поставят новые входные двери. Также запланирован ремонт крыши. Будет заменено кровельное покрытие и утеплен чердак. Кроме того, будет обновлена плитка на лестничных площадках, заменены поручни и двери общего пользования.

Системы электроснабжения, водоснабжения, отопления и водоотведения также будут отремонтированы. Планировка помещений сохранится.

Аналогичные работы запланированы в многоквартирном доме в Басманном районе (Покровский бульвар, дом 8, строение 2). Здание построено в 1900 году и является исторически ценным градоформирующим объектом. Согласно разработанному проекту, рабочие приступят к обновлению цоколя и фасада – будут окрашены и очищены наружные стены.

Наружные поверхности обработают антисептическим средством. Будут отремонтированы балконы и обновлены декоративные элементы, которые потеряли первоначальный вид. Также рабочие заменят покрытие пола, номерные таблички этажей и установят новые почтовые ящики.

Помимо этого, в здании установят новые вводно-распределительные устройства, магистральные стояки квартир, этажные электрощиты и общедомовое освещение. В этом доме также будут модернизированы системы водоснабжения, канализации и отопления.

Стоит отметить, что в Таганском районе было благоустроено 173 двора, 11 мест для занятий спортом, 25 школ и девять детских садов, приведены в порядок 26 улиц и 74 прилегающие территорий, отремонтированы 27 домов и обустроено свыше четырех километров выделенных полос.

В Басманном районе обновлены 239 дворов и шесть скверов, благоустроены 19 улиц, 57 дворов, открыт парк "Горка", отреставрирован детских городок "Сказки Пушкина" и отремонтировано 32 дома. Также был проведен капитальный ремонт станции "Бауманская" и благоустроены территории 14 школ и 17 детских садов.

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Фото: www.mos.ru
Автор: 7 апреля 2021, 17:29 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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