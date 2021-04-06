Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Солнышко наше": Кабаева принесла цветы на могилу Утяшевой
"Больше не могу": потрясенный Корчевников заявил об уходе
Мадонна всея Руси: Престарелую Успенскую смешали с помоями за торчащие соски
В кулачок: Колдун после связи с Киркоровым полгода не мог выполнять супружеский долг
партнеры
Вторник
6 апреля
Лента новостей
18:44
"Дни.ру" раздают подарки: билеты на спектакль "Непьеса на двоих"
18:24
Асмус заикнулась о сексе после развода с Харламовым
18:15
"Это проявление слабоумия": Стоянов об издевательстве над возрастными артистами
17:53
Большой каменный мост отремонтируют раньше срока
17:28
Махнула на себя рукой? Недавно родившая Пэрри перестала бриться
17:25
Дана Борисова разревелась в прямом эфире после подозрений в срыве
17:25
"Городок" начался со смерти и закончился ею": Стоянов сообщил о мистическом совпадении
17:12
Раскрыто отношение Путина к Зеленскому: Не считает президента Украины за политика
17:07
В Нагатинском затоне откроют пешеходный мост через Москву-реку
17:06
В Щаповском построят школу с детским садом на 800 мест
17:05
На причале Северного речного вокзала появятся бассейны и шезлонги
17:05
В поселении Московский построят школу искусств с большим концертным залом
16:51
Впервые за полгода: доллар рекордно подорожал к рублю
16:47
"Прям белый лебедь": завистливая сестра обрушилась на успешную Викторию Боню
16:37
Основатель "ВКонтакте" вошел в десятку богатейших людей из России
16:14
"Несите меня": спившаяся Асмус заговорила об алкоголе
16:03
Раскрыта личность тайного нового бойфренда Бузовой
15:38
Отказывалась кормить неугодную: Елизавета II отправляла Маркл работать
15:28
Женатый Ургант оправдал появление компании голых девушек в отеле
15:24
Эксперт Безпалько заявил о подготовке Украиной масштабной военной операции в Донбассе
15:18
Солнцева с престарелой женой решили поместить под круглосуточное наблюдение
15:17
"Будем отмечать!": Королева откровенно о свадьбе сына с роковой стриптизершей
15:05
Молодая жена Цекало прижала к пышной груди нового члена семьи
14:36
Появился непристойный снимок Гузеевой и Яковлевой
14:34
Звезда сериала "Чернобыль" скончалась от рака
14:30
Не продержится до осени: создатель "Дома-2" готов установить фонтан из шампанского в случае успеха шоу
14:28
Близкий друг описал последний день жизни Легкоступовой: Лежала, не вставала
14:27
Гришаевой пришлось пойти на жертвы ради называющего себя королем Нагиева
14:13
Бывшая пленница "скопинского маньяка" получила госзащиту
14:02
Надели на голову спецустройство: больную дочь Баталова изолировали
13:58
Зеленский назвал единственный способ остановить войну в Донбассе
13:52
Как дед: молодящаяся Кудрявцева обнародовала фото с любимым мужчиной
13:46
Состояние пострадавшей в ДТП с Эдвардом Биллом женщины изменилось
13:38
Новое детище создателей "Великолепного века" порвало конкурентов
13:31
"Только для себя": Муцениеце улетела из страны без детей
13:23
Страшное пророчество: Домогарову предсказали гибель сына
13:15
"Как стервятники": россияне кричат на Цискаридзе после громких слов о Заворотнюк
13:08
Под Челябинском в бассейне нашли тело пенсионерки
12:46
Стало известно о проблемах со здоровьем у Темниковой
12:44
Потерявший память Алибасов начал приставать к женщинам: Шлепает по попе
12:24
Роль гея в "Кухне" открыла актеру Тарасову новые горизонты
12:15
"Бабочки в животе": Лорак заинтриговала переменами в личной жизни
11:58
В Иркутской области два грузовика провалились под лед
11:58
"Меня предупреждали": переболевший ковидом Ургант рассказал о последствиях
11:38
Число заразившихся коронавирусом в России достигло почти 4,6 миллиона
11:35
"Мы были молоды, зелены, горячи": Тарасова о бурном романе с Глинниковым из "Интернов"
11:34
В Петербурге из воды достали труп женщины
11:26
Отъезд Зеленского с Украины после слов о "российской угрозе" оценили: Ошеломляющий провал
11:17
Кольцо по цене квартиры: Бородина ослепила народ роскошью
11:12
Обнажившаяся Шейк возбудила народ
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Очень грустно": неузнаваемая Макеева шокировала публику
В объятиях таинственного мачо: раскрыта личность нового спутника Барановской
Политолог Усов заявил о духовном вырождении режима Лукашенко: Опора на примитивное хамство
Шепелев намерен напугать сына Фриске в день рождения: Проверим его
Обнаженная Собчак шокировала народ: как прошла музыкальная премия "Жара"
"Люди делают больно": Зазнавшаяся Бузова пожаловалась на одиночество
Мой район
Большой каменный мост отремонтируют раньше срока

Большой каменный мост отремонтируют раньше срока

Во время капитального ремонта Большого Каменного моста в Москве движение автотранспорта не перекрывалось ни разу. Строители используют особые технологии.
прочитано 119 раз

С 2011 года в столице построили и реконструировали 16 автомобильных мостов, в том числе мост через Кожуховский затон Москвы-реки, обеспечивший проезд к парку "Остров мечты", Крылатский мост через Москву-реку и многие другие.

ПО ТЕМЕ

В Нагатинском затоне откроют пешеходный мост через Москву-реку

За состоянием московских мостов следят максимально пристально — безопасность прежде всего. Городские специалисты регулярно проводят комплексное обследование таких объектов и в случае необходимости выполняют текущий или капитальный ремонт.

Ярчайший пример такой работы — Большой Каменный мост, который не ремонтировали с момента постройки в 1938 году. Строители сейчас фактически собирают мост заново, обновляя основные конструкции, бетонное основание, дорожное покрытие, попутно реставрируя гранитную облицовку и чугунные элементы ограждения.

При этом мост продолжает работать в прежнем режиме и ни на одном этапе работ полностью не закрывался и закрываться не будет. Это стало возможным благодаря уникальным технологиям, которые используют специалисты комплекса городского хозяйства.

"Большой Каменный мост — одна из ключевых транспортных магистралей столицы, поэтому мы сделали все для того, чтобы провести работы по капитальному ремонту сооружения максимально быстро. Реконструкция моста ведется в круглосуточном режиме, даже в сильные морозы работы не останавливались ни на минуту. Это позволит сдать объект уже в августе, хотя изначально окончание ремонта было запланировано на четвертый квартал этого года", — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Капитальный ремонт Большого Каменного моста будет завершен раньше запланированного срока — в августе. Изначально окончание работ было намечено на четвертый квартал этого года.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что в Нагатинском затоне откроют пешеходный мост через Москву-реку. Его протяженность составит около 430 метров (в том числе надводная часть — 220 метров), а ширина — 12,75 метра. Для любителей двухколесного транспорта здесь обустроят велосипедную дорожку и отделят ее от пешеходной части специальными полосами безопасности.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото Д. Гришкина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Автор: 6 апреля 2021, 17:53 Источник: сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собянин: Благоустройство поймы реки Яузы будет завершено в 2023 году

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Омерзительно влюбленная баба": Богомолов послал Собчак подальше

Режиссер не стал делить с женой радость премьеры
Шоу-бизнес

Раскрыта личность тайного нового бойфренда Бузовой

Масла в огонь подлил Филипп Киркоров
Шоу-бизнес

"Будем отмечать!": Королева откровенно о свадьбе сына с роковой стриптизершей

Девушка первая сделала предложение
Шоу-бизнес

Надели на голову спецустройство: больную дочь Баталова изолировали

На очередном суде родные Баталова были одни

Гороскоп

Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+