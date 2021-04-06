Большой каменный мост отремонтируют раньше срока

Во время капитального ремонта Большого Каменного моста в Москве движение автотранспорта не перекрывалось ни разу. Строители используют особые технологии.

С 2011 года в столице построили и реконструировали 16 автомобильных мостов, в том числе мост через Кожуховский затон Москвы-реки, обеспечивший проезд к парку "Остров мечты", Крылатский мост через Москву-реку и многие другие.

ПО ТЕМЕ В Нагатинском затоне откроют пешеходный мост через Москву-реку

За состоянием московских мостов следят максимально пристально — безопасность прежде всего. Городские специалисты регулярно проводят комплексное обследование таких объектов и в случае необходимости выполняют текущий или капитальный ремонт.

Ярчайший пример такой работы — Большой Каменный мост, который не ремонтировали с момента постройки в 1938 году. Строители сейчас фактически собирают мост заново, обновляя основные конструкции, бетонное основание, дорожное покрытие, попутно реставрируя гранитную облицовку и чугунные элементы ограждения.

При этом мост продолжает работать в прежнем режиме и ни на одном этапе работ полностью не закрывался и закрываться не будет. Это стало возможным благодаря уникальным технологиям, которые используют специалисты комплекса городского хозяйства.

"Большой Каменный мост — одна из ключевых транспортных магистралей столицы, поэтому мы сделали все для того, чтобы провести работы по капитальному ремонту сооружения максимально быстро. Реконструкция моста ведется в круглосуточном режиме, даже в сильные морозы работы не останавливались ни на минуту. Это позволит сдать объект уже в августе, хотя изначально окончание ремонта было запланировано на четвертый квартал этого года", — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Капитальный ремонт Большого Каменного моста будет завершен раньше запланированного срока — в августе. Изначально окончание работ было намечено на четвертый квартал этого года.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что в Нагатинском затоне откроют пешеходный мост через Москву-реку. Его протяженность составит около 430 метров (в том числе надводная часть — 220 метров), а ширина — 12,75 метра. Для любителей двухколесного транспорта здесь обустроят велосипедную дорожку и отделят ее от пешеходной части специальными полосами безопасности.

